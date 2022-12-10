Bakan Çavuşoğlu: Arabuluculuğun ve çözümün değerini biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasideki liderliği olmasaydı, Tahıl Koridoru veya esir takasının gerçekleşmesi mümkün olmazdı” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı oturumda konuştu.

“FİKİR AYRILIĞI İNSAN İLİŞKİLERİNİN BİR GERÇEĞİDİR”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu “Bugün, en çok ihtiyacımız olan barışı inşa etmeye ve çatışma çözümüne odaklanan bu oturumda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Fikir ayrılığı insan ilişkilerinin bir gerçeğidir. Uluslararası ilişkilerin yanı sıra toplumların da ayrılmaz bir parçasıdır. Kısa süreliğine ara verilse de, uluslararası ilişkilerde çatışmalar hakimdir. Bunu tamamen geride bırakmak için çözüm ve arabulucuk becerilerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“GÜNÜMÜZDEKİ ZORLUKLAR ÇOK TARAFLI BİR ÇÖZÜMÜ GEREKTİRİYOR”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Kural temelli bir düzen olmazsa, küresel krizlerin olduğu manzaralara şahit oluruz. Teknolojik gelişmeler ile birlikte, çatışmalar artık daha kompleks, çok katmanlı ve daha yaygındır. Klasik savaşlarla, vekalet savaşlarıyla, iç çekişmelerle, asimetrik ve hibrit savaşlarla aynı anda karşı karşıyayız. Taraflar artık yaptırımlardan, ticarete, dijital platformlardan enerji ve gıda kaynaklarına erişime kadar her şeyi silahlaştırmış durumda. Etkili bir çözüm için temel nedenlere odaklanmak, diyalog, güveni yeniden inşaa etmek, liderlik, risk almak ve harekete geçmek, yenilikçi olmak ve güçleri birleştirmek gerekiyor. Çok taraflı müdahaleleri de güçlendirmemiz gerekiyor. Günümüzdeki zorluklar çok taraflı ortaklıkları da gerektiriyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin Tahıl Koridoru Anlaşması dünyayı ciddi bir gıda krizinden kurtaran bir örnek” dedi.

“ARABULUCULUĞUN BAŞARISI, GÜVEN, LİDERLİK VE DEDİĞİNİ YAPMAKTIR”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Coğrafya kaderdir. Bizim coğrafyamız, bize her zaman hazır olmayı, çeşitli çatışmaların etkilerine karşı hazırlıklı olmayı öğretti. Böylece dirençli bir toplum olduk ve ne olursa olsun, düşmemeyi, devam etmeyi öğrendik. Küresel çatışmaların yüzde 60’nın ortasında olan bizler, arabulucuğun ve çözümün değerini biliyoruz. 3 farklı uluslararası örgütte arabuluculuğa önderlik ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı da bizim bu arabuluculuğumuzun son dönemdeki örneğidir. Tecrübelerimize göre, arabuluculuğun başarısı, güven, liderlik ve dediğini yapmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasideki liderliği olmasaydı, Tahıl Koridoru veya esir takasının gerçekleşmesi mümkün olmazdı” diye konuştu. (DHA)