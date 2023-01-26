Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Bakan Bozdağ (Kılıçdaroğlu’nun, YSK’ya güvenmiyorum sözleri) Yüksek Seçim Kurulu Türkiye’nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSK’nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.

– (AYM’nin HDP ile ilgili kararı): Mahkeme isabetli bir karar vermiştir. Mahkeme’nin kararı kendi gündemiyle alakalı bir karardır. Doğru bir karardır.

– Başörtüsü ile ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisi): Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ‘ret’ bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul’da desteklesinler. (DHA)