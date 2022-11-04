Bakan Bozdağ: Uzun süren davalarla ilgili özel bazı düzenlemeler yapacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , uzun süren davalarla ilgili özel bazı düzenlemeler yapacaklarını belirterek, “50 sene, 60 sene bir davanın sürdüğü Türkiye olmaktan ülkemizi çıkaracağız.” dedi.

Bozdağ , Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Crowne Plaza’da düzenlenen “10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı”nın açılışında konuştu.

Adaletin vaktinde tecelli etmesinin herkesin ortak beklentisi olduğunu, makul sürede soruşturma ve yargılamaların tamamlanması için hedef süre uygulamasını sürekli gözden geçirdiklerini bildiren Bozdağ , 50-60 yıldır devam eden davalar bulunduğunu söyledi.

Bozdağ , konuşmasına şöyle devam etti:

“Buradan Türkiye’ye ilan ediyorum, uzun süren davalarla ilgili bakanlık olarak özel bazı düzenlemeler yapacağız. 50 sene, 60 sene bir davanın sürdüğü Türkiye olmaktan ülkemizi çıkaracağız. Bununla ilgili Bakanlığımızın bazı hazırlıkları olduğunu ve önümüzdeki zaman içerisinde bu hazırlıkları somuta dönüştürerek, dededen, dedenin babasından ve onun dedesinden kalan davaların tamamını kısa bir süre sonra Türkiye gündeminden tasfiye edecek adımları atacağımızı ifade etmek isterim. Hızlandırarak, hızlı yaparak değil. Zaten 50 yıldır devam ediyor. Bunun artık hızlandırılması, hızlandırılmaması gibi bir şey olabilir mi? Bu, bizim ülkemiz için de yargımız için de hukuk devletimiz için de büyük ayıptır. Bu ayıptan ben Adalet Bakanı olarak hicap duyduğumu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın hak arayışları konusunda, açtıkları davaların veya yaptıkları şikayetlerin makul süre içerisinde sonuçlandırılması yargıya, adalete güveni yükseltecek önemli adımlardan bir tanesidir.”

Yasayla bu konuda adım atılacağını anlatan Bozdağ , Çanakkale’de bir davanın 52 yıldır sürdüğü örneğini verdi. Bakan Bozdağ , “Hukuk devletinde hangi ihtilaf olursa olsun bu kadar sürer mi? Sürmez, sürmemesi lazım, sürdürülmemesi de lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin hukuk devleti vasfını güçlendirecek adımları da atacaklarını dile getiren Bozdağ , yargılama süreçlerinde hak mahrumiyeti yaşanmaması için hukuki yardım sistemini gözden geçireceklerini vurguladı.

Bakan Bozdağ , şunları kaydetti:

“Türkiye Yüzyılı dediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darda, zorda olan her vatandaşımızın yanında hukuk devletinin gereği olarak ona yardıma koşan bir Türkiye olacaktır. Hukuk devletinin gereğini en üst düzeyde hayata geçireceğiz, hukuki yardım konusunu, öte yandan CMK, uzlaştırma dahil bütün bunları içine alan kapsamlı bir reformu getiriyor ve vatandaşlarımızın hak mahrumiyetine uğramamaları, haklarını etkin ve doğru bir biçimde müdafaa edebilmeleri için hukuki yardımın kapsamını genişletiyoruz, etkinliğini artıracak ve yeni kaynakları vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” (AA)