Bakan Bozdağ: Böyle bir masadan çıksa çıksa kriz çıkar, kaos çıkar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi ? Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar” dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “6’lı Masa’da herkes, genel başkan sıfatıyla oturuyor. 6’lı Masa’dakiler içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini, herkesin eşit olduğunu, eşit imza ve Eşgüdüm Kurulu ile ülkeyi birlikte yöneteceklerini, söylüyorlar. Çift başlı yönetime izin veren Parlamenter Sistem’de çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükumet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye’nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır” ifadelerini kullandı.

6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf olma ihtimaline değinen Bozdağ, “Son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? 6’lı Masa’dakilerin vaat ettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş/başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma/karar çıkmaz. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar” açıklamasında bulundu. (DHA)