Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile görüştü. Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, toplantıda, sendikalarının bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Bakan Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. (DHA)