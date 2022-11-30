Bakan Bilgin: Sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz” dedi. (DHA)