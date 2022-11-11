Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesini Aralık’ta Meclis’ten geçirip 2023’te uygulayacaklarını, tüm sözleşmeli personele de memuriyet kadrosu vereceklerini söyledi. Bilgin, madenleri denetleyenlerin parasını patronların ödediğine ilişkin de acı bir itirafta bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM’ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söyledi.

Sayıları 600 bine yaklaşan kamudaki sözleşmeli personelin tamamına memur kadrosu vereceklerini de belirten Bilgin, Amasra’daki maden kazasına ilişkin ise acı itiraflarda bulundu. Bilgin, madenleri denetleyen özel şirketlerin parasın maden şirketlerinin patronları tarafından ödendiğini söyledi.

EYT’DEN 1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçesinin sunumunu yapan Bakan Bilgin, EYT’li sayısının abartıldığı gibi 5 milyon ya da 8 milyon olmadığını, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişinin emekli olacağını söyledi.

EYT’lileri büyük bölümünün işçi olduğunu ve bunların yüzde 87’sinin de halen bir işte çalıştığını bildiren Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarına takılanların yasa gereği bu şartları doldurmayı bekleyeceklerini belirtti.

Bilgin, EYT düzenlemesinin devreye girmesiyle birlikte işverenlerin üzerinde önemli miktarda kıdem tazminatı yükü oluşacağını, düzenlemenin gecikmesinde bu sorunlara ilişkin yapılan görüşmelerin de etkili olduğunu ifade etti.

600 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bakan Bilgin, kamuda birbirinden farklı 32 farklı statüdeki sözleşmeli personelin tamamını kadrolu hale getireceklerini de bildirdi.

Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştireceklerini ifade eden Bilgin, bu amaçla hazırladıkları yasa teklifini bu ay içerisinde Meclis’e getireceklerini söyledi. Kamuda halen sözleşmeli statüde çalışan sayısının 600 bine yaklaştığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin de ip uçları verdi. Bilgin, enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücret uygulaması gerçekleştireceklerini, asgari ücret komisyonunu Aralık ayı içerisinde toplayacaklarını söyledi. Bilgin, “Tüm emekçilerimizi enflasyon karşısında koruyacağız” dedi.

MADEN KAZALARIYLA İLGİLİ ACI İTİRAF

Bakan Bilgin, Amasra’da meydana gelen maden kazasına ilişkin de acı itiraflarda bulundu. Madenleri denetleyen şirketlerin parasının maden şirketlerinin patronları tarafından ödendiğini belirterek denetim sistemindeki çarpıklığa işaret eden Bakan Bilgin, maden kapatan bakanlık müfettişlerine de tazminat davası açıldığını bildirdi. Bilgin şunları söyledi:

“İşletme müdürüne bağlı güvenlik ve iş sağlığı olmaz. Bütün işletmeler özel sektörden iş güvenliği ve sağlığı hizmeti alıyor. Bu işletmenin parasını kim ödüyor? Patron ödüyor. bunun uygulanabilir olmadığı açıkça ortadır.

Bir kanun teklifi hazırlayıp bunun değiştireceğiz. Çalışma Bakanlığı müfettişleri madenlerde denetimler yapar. 2015 yılında bu madeni denetleyip kapatmışız. Her yıl ceza kesmişiz. Ancak o maden yargı kararıyla geri açılmış. Madeni kapatan müfettişlere de tazminat davası açmışlar. Davalar hala devam ediyor.

Biz bu madenin sorunlu olduğunu bütün raporlarıyla ortaya koymuşuz. Şu saatte değil de bu saatte patlıyorsa orada bir değer değişmesi var. Müfettişlerin tespiti var. Bu işletmelerin ruhsatlandırılması ve onay verilmesine ilişkin süreçleri de biliyoruz.”