Bakan Akar’dan F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’ den F-16 alımıyla ilgili “ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sırasında yaptıkları eleştirilere dikkat çekerek, “Sunumda da çeşitli konuları izah etmeye çalıştım. Durumumuzu, duruşumuzu ifade etmeye çalıştım. Sanki burada hiç konuşulmamış gibi tartışılmamış gibi bazı konular sürekli tekrar ediliyor. Ahmet Kaya’nın ‘Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça’ sözleri aklıma geldi. 780 bin metrekare büyük bir devletiz. Burada sık sık, ‘güvenlikçi’ eleştirileri geldi. Tabii ki güvenlikçi olacağız. Bu özgürlüklere mani değil. Bütün ülkelerde olduğu gibi akıl, bilim ve anayasa doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

Bakan Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Klişe, dogma ve ezberlenmiş kelimelerle konuşmak kimseye yakışmaz. 85 milyon aynı gemideyiz. O bunu, bu onu suçluyor. Bir emek var, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kimsenin gecesi gündüzü yok. Bir gayret var, milletin, ülkenin bekası için. ‘Hudutlar kevgire döndü’ bu çok yanlış, zararlı bir cümle. Kimse girmesin diye çok uğraşıyoruz. Burada kullandığımız dile dikkat etmemiz lazım. ‘Yeni Osmanlıcılık’ diye ortaya bir şey atıldı. Bunu Yunanlar çok kullanıyor. Bizim ülkemizde de bazı arkadaşlarımıza, akademisyenlere, basına, medyaya ve siyasete intikal etti. Böyle bir şey yok.”

‘OPERASYON İÇİN HİÇBİR SUNİ GEREKÇEYE İHTİYACIMIZ YOK’

Pençe-Kılıç Harekatı’na yönelik muhalefet partilerinden gelen eleştirilere Bakan Akar, “Bizim burada yaptığımız son derece temiz. Bunun dışında bizim talimat vermemiz asla söz konusu değil. Bütün yaptığımız faaliyetler, 51. Madde, meşru müdafaa ve insan hakları üzerine. Gerçekten biz bütün insanları seviyoruz. İnancımız da emir ve talimatlar da yasalarımız da bu yönde. Kimsenin etnik, mezhepsel yapısıyla derdimiz yok. Bizim tek derdimiz teröristler. Bizim terörle mücadele konusunda operasyon yapmamız için hiçbir suni gerekçeye ihtiyacımız yok. İstiklal Caddesi’nde ‘şu oldu, bu oldu’ kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz başından beri söylüyoruz; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Bütün samimiyetimizle milletin hak ve hukukunu korumak. Milletin bekası için çalışıyoruz. Bu konularda gurur duymamız lazım” açıklamasında bulundu.

F-16 AÇIKLAMASI

Bakan Akar, ABD’den F-16 alımına ilişkin sorulara yanıt verirken, “F-16 konusunda ihtiyaçlarımızı ilgili kuruluşlarımızla belirledik. Amerikalılara müracaatımızı yaptık. 3’ü Türkiye’de, 1’i ABD’de olmak üzere 4 askeri heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. Bizim muhatabımız olan ABD askeri heyeti ve onların bünyesinde olduğu ABD Savunma Bakanlığı, görüşmelerde bu tedariki ve modernizasyonu desteklediklerini söylediler. Gayet de güzel sonuçlar geldi. Bu uluslararası bir ilişki. Muhataplarımıza bunun önemli olduğunu, zaman kaybetmemek gerektiğini diğer hususları açık ve net bir şekilde aktardık. Olumlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘S400’LER YERİNDE VE KULLANIMA HAZIR’

S-400’le ilgili gelen eleştiriler üzerine Bakan Akar, “S-400’lerle ilgili bir problemimiz yok. Biz zamanında NATO üyesi olmaktan dolayı işe başlarken ülkemizin hava savunmasını ABD’den temin ettik ama olmadı. O günkü şartlarda S-400 oldu. S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır. S-400’ün intikal süresi var. Bu süre olduktan sonra gittiğin yerde 1 saat içinde her şey hazır. Herhangi bir tehdit geliştiği şekilde bunu götürür ve kullanırız” diye konuştu.

‘SADAT İLE BİR İLGİMİZ YOK’

Milli Savunma Bakanlığı’nın SADAT ile ilişkisi olduğu iddialarına Bakan Akar, “SADAT ile bir ilgimiz yok. Bir ilişkimiz yok. Milli Savunma Bakanı olarak ve Milli Savunma Bakanlığı olarak hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle ve bu tamamen bizim dışımızda bir hadise” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, Suriyelilerin Suriye’ye yerleştirilmesine ilişkin, “Koordinasyon; Cumhurbaşkanı, İçişleri, Dışişleri, MİT Başkanı hep beraberiz. Birlikte yürütüyoruz. Toplam 1 milyon kişi Suriye’de kontrol altına aldığımız bölgeye saygın bir şekilde döndü” açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) 118 albay olduğunu vurgulayarak, “Gazilik konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu karar veriyor. Bütün bilgileri biz gönderiyoruz, takdirde bulunuyorlar. EYT konusunda ise 118 emekli albayımız var, konu Meclis’te görüşülecek” dedi.

MSB BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Görüşmeler sonunda Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (DHA)