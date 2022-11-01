Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile tahıl sevkiyatındaki son durum ile ilgili telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği aktarıldı.

Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi. (DHA)