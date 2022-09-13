Bakan Akar: Türkiye ve Malezya, stratejik önemi haiz iki ülkedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye ve Malezya, Asya’nın batı ve doğu kanatlarında yer alan stratejik önemi haiz iki ülkedir. Bu açıdan, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini küresel barış ve istikrara katkı için daha da güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Bakan Akar, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Malezya Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Akar, Malezya’nın bağımsızlığının 65’inci yıl dönümünü kutlayarak, “Malezya; çok boyutlu dış politikamız ve ‘Yeniden Asya Girişimimiz’ kapsamında Güneydoğu Asya’daki önemli bir ortağımız, kardeşimizdir” dedi.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin 2014’te stratejik ortaklık seviyesine çıktığını, bunun ilişkileri daha da güçlendirdiğini anlatarak, “Malezya Başbakanı Sayın Yakub’un ülkemizi ziyareti sırasında mevcut stratejik ortaklığımız ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık’ seviyesine çıkarılmış, bu da ilişkilerimizin önemini daha da artırmıştır. Bu durum Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz açısından bir ilki teşkil etmektedir” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’ın Türkiye ziyareti ile daha da geliştiğini dile getiren Bakan Akar, “Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın hem de Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’ın ortaya koyduğu irade ile ilişkilerimiz en geniş açılım ve en üst seviyede ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Akar; Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret hacminin birçok alandaki iş birliği sayesinde artmaya devam ettiğini, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını kaydetti.

‘TÜRKİYE VE MALEZYA, STRATEJİK ÖNEMİ HAİZ İKİ ÜLKEDİR’

Bakan Akar, stratejik ortaklığın ilerletilmesi için iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ileri iş birliğine hazır olduklarını da vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye ve Malezya, Asya’nın batı ve doğu kanatlarında yer alan stratejik önemi haiz iki ülkedir. Bu açıdan, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini küresel barış ve istikrara katkı için daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda BM, ASEAN ve İslam İş Birliği Teşkilatı gibi uluslararası ve bölgesel platformlarda tüm insanlığı ilgilendiren meselelerde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Sonuç olarak Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için gereken ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz.” (DHA)