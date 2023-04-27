Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar da mücadele devam edecek. Ülkemizi bu beladan kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız” dedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Akar, “Basının önemi, anlamı ve gereği konusunda fazla söz söylemeye gerek yok. Artık bu modern zaman basın günlük hayatımızın olmazsa olmazıdır. Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu. Basının işlevi, gücü, basının yapacağı görevler çok önemli hale geldi. Burada kamuoyunun aydınlatılması, insanların gerçeklere ulaşabilmesi, gerçekle kamu arasındaki iletişim çok önemli. Basın konusunda bizim eğitim imkanlarımızın, fırsatlarımızın, olanaklarımızın mutlaka yaygınlaştırılması lazım. Basın mensuplarımıza eğitim imkanı vermemiz lazım. İçeride, dışarıda her fırsatı, imkanı kullanarak, kapasiteyi olabildiğince genişletmek lazım” diye konuştu.

‘ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK’

Terör konusuna değinen Bakan Akar, “İçeride ve dışarıda bazı riskler var. Bunların en başında gelen ve en görüneni de PKK ve ondan hiçbir farkı olmayan YPG’dir. Mesela bunu basınımızın çok işlemesi lazım. Fakat bazıları bizim aklımızla hakaret edercesine sanki YPG başka bir oluşummuş gibi bunları anlatmaya çalışıyorlar. Bizi inandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Hem açık kaynaklardan hem de istihbari kaynaklardan bizim aldığımız bilgiler var. Biz yerimizde oturmuyoruz. Ve dolayısıyla bunların aynı olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla bunlar bizim güvenliğimiz için risk ve tehdittir. Biz de bunlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar da mücadele devam edecek. Ülkemizi bu beladan kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Şu anda zaten teröristlerin elemanlarının yaptığı açıklamalar yazılı, sözlü, konuşmalar basına da yansıyor. Görüyoruz ve duyuyoruz. Ciddi bir şekilde panik, zorluk içinde olduklarını görüyoruz. Bunu alenen söylüyorlar. ‘Seçim kurtuluş olabilir’ diyorlar. Seçimi bekliyorlar ve seçimden medet umuyorlar. Elebaşlarının verdikleri talimatların, direktifleri ve telkinlerin bizim içimizdeki bir parti tarafından kabul gördüğünü, takip edildiğini, dikkate alındığını ve bunların da Millet İttifakı’nı etkilediğini, Millet İttifakı’nın birleşenlerinin de bunlara ses çıkarmadığını, onlarla beraber olduğunu görüyoruz. Bu geldiğimiz kazanımlardan vazgeçilmesine asil milletimizin, vatandaşlarımızın müsaade etmeyeceğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRİSTLERİN BARINAKLARI YIKILMAYA DEVAM EDİYOR’

Devam eden operasyonlara değinen Bakan Akar şöyle konuştu:

“Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız Mehmetçik tarafından büyük başarıyla yerine getiriliyor. Orada girilemez denilen yerlere girildi. Çıkılamaz denilen evlere çıkıldı. Oradaki teröristlerin barınakları, korunakları, sığınakları, inleri başlarına yıkıldı. Yıkılmaya da devam ediyor. Suriye’nin Kuzeyinde onlar terör koridoru sevdasına kapıldılar. Bazılarının desteğiyle orada bir şeyler yapmaya kalkıştılar. Bizde ‘Kim destek verirse versin, kim bunlara işte silah, araç, gereç, para, pul ne verirse versin, bunların hiçbir kıymeti yok’ diyoruz. Biz bunları kazdıkları çukurlara gömmekte azimliyiz, kararlıyız.” (DHA)