Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani’nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi’yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Abbasi’nin tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.

Bakan Akar, terör örgütü PKK’nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğunu belirterek;

Türkiye’nin, başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hudutları ve halkını korumakla, terörü bitirmekteki kararlılığını dile getiren Akar, terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek iş birliğinin önemine, TSK ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Akar, deprem felaketinin ardından Irak tarafından gösterilen dayanışmadan dolayı Abbasi’nin şahsında Irak halkına teşekkür etti. (DHA)