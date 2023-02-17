Bakan Akar: Erken terhis söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle terhislerin erkene alınacağı iddiasına ilişkin, “Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz; semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız, eksiksiz devam ediyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Adana’da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine yardım ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimat veren Akar, depremde hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı diledi.

Akar, millet olarak bir ve beraber olmanın önemine değinerek, “Bugün her şeyden önce birlik, dayanışma içinde olma günü. Hepimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Çaresizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

(DHA)