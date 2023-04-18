Bakan Akar duyurdu: TSK, teröristlerin Zap’taki ‘kale’sine girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ele geçirildiğini açıkladığı, teröristlerin sözde “kale” olarak nitelendirdiği Çemçö mağarasının görüntüleri ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Kilit Harekatı bölgesinde ele geçirdiği Çemçö mağarasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Teröristler sözde “kale” olarak nitelendirdikleri mağaranın çevresini döşedikleri el yapımı patlayıcılarla korumaya çalışırken patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar mağaraya girdi. Ancak eğilerek girilebilen küçük bir girişe sahip mağaranın içinde yüksekliğin insan boyuna ulaştığı görüldü.

Odalara ayrılan mağarada, Doçka, Zagros, Kanas, Bixi, AK-47 silahları ve bunların mühimmatlarının yanı sıra bomba atarlar, roket atarlar, telsizler, güç kaynakları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, termal kıyafetler ile yaşam destek malzemeleri ele geçirildi. (AA)