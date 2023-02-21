Bakan Akar: Depremden sonra 20 bin Suriyeli döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin ardından Türkiye’ye Suriye’den sığınmacı akını olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu’nda inceleme yaparak bilgi aldı. Açıklamada bulunan Akar, dünkü depreme AFAD Koordinasyon Merkezinde yakalandığının hatırlatılması üzerine, “Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezinde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu. Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezine geçerek toplantıya devam ettik. Bütün ilgili valilerimiz, yetkililer süratle duruma vaziyet ettiler. İlk andan itibaren gerekli raporları aldılar ve arama kurtarma timleri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya başladılar. Yapılması gerekenleri yaparak sıkıntının büyümesini önlediler” diye konuştu.

‘TSK İLK ANDAN İTİBAREN VATANDAŞIMIZIN YANINDA’

Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor. İş makineleri, arama kurma timleri, güvenlik, lojistik imkanları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz” yanıtını verdi.

Akar, TSK’nın kışladan geç çıkarıldığı iddialarına ilişkin “Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor” dedi.

‘TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE DÖNÜŞ VAR’

Akar, depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye akın halinde giriş yaptığı iddiasıyla ilgili ise, “Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük. Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)