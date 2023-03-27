Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin Suriyeli, gönüllü döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hatay’da Suriye’nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Akar, komutanlık binasında gerçekleştirilen brifingin ardından pikabın kasasına binip, birliğin içinde dolaştı.

Silah bakımı yapan komando bölüğünün yanına giden Akar, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakımı yapılan silahları da inceleyen Akar, komandolara ‘Göreve hazır mısınız’ diye sordu. Komandolar da Akar’a, ‘Daima hazırız’ yanıtını verdi.

Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasındaki, Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu’na geçti. Akar, gözetleme kulesine çıkıp, hudut tekmili aldı. Akar, burada yerli üretim Dragon Eye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Akar, bölük komutanına yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçik’in yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi.

‘HER TEDBİRİ ALIYORUZ’

Bakan Akar, inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hudut hattından yasa dışı geçiş iddialarına ilişkin Akar, “Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç-gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu, son derece yanlış bir davranıştır” dedi.

‘KAÇAK GEÇİŞE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ’

Deprem felaketinin ardından da Suriye’den Türkiye’ye doğru sığınmacı akını olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, “Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz” diye konuştu.

‘NEFRET SUÇUNA ORTAK OLMAKTIR’

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı da değerlendiren Akar, “Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz. Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Sözde ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını söyleyenler, büyük bir yanılgı, yalan içinde. Bu tür eylemlere güya demokrasi kisvesi içinde izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir. NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Bakan Akar, milletvekili adaylığına yönelik haberlerin sorulması üzerine de “Şu anda hudut birliğinde, kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar, siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur” cevabını verdi.

(DHA)