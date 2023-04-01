Bakan Akar: Bu küstah saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin, “Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz” dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Hatay’ın Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Akar, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.

Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, “Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getirerek, “Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek. Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok” dedi.

DANİMARKA TEPKİSİ

Bakan Akar, çadır kentten ayrılırken Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akar, “Son dönemlerde Avrupada artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip etmektedir. Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)