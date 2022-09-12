Bakan Akar: 371 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar’dan, Pençe Kilit Operasyonu açıklaması geldi, Akar öldürülen terörist sayısının 371 olduğunu duyurdu.

Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde, “371 terörist etkisiz hale getirildi. 400’den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi terörisitlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız.” (DHA)