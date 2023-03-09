Bakan açıkladı, ücretler iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurt larında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt lara ilişkin değerlendirmede bulundu.