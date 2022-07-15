Bakalım kim ders çıkarmış

YENİ sezon yeni umutlar demek. Geçen yılı hatırlayalım… Transferi en erken bitiren, kadro istikrarı sağlayan Trabzonspor, şampiyon oldu. Fenerbahçe, son 14 haftadaki sistem ve kadro istikrarıyla yenilmezlik serisi yakaladı, ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş ve Galatasaray için unutulmak istenen bir sezon geride kaldı.

Transfer sezonu açılalı yaklaşık 1 ay oldu. Trabzonspor, stoper dışındaki tüm eksiklerini giderdi. İyi bir stoper belki de bir-iki fırsat transferiyle sezona girecek.

Fenerbahçe hoca değiştirdi, transferler arka arkaya açıklanıyor ama geçen sezon yaşanan eksiklikler hâlâ giderilmedi. İyi bir yedek kaleci, en az 20 gol atacak bir santrfor ve sol bek transferleri bekleniyor. Gelecek ve gideceklerle birlikte kadroda önemli değişimler yaşanacak.

Beşiktaş, nokta atışları yapıyor. Hücumda sıkıntı yaşanıyordu, 3 forvet birden alındı. Giden Vida’nın yeri doldu, orta alan güçlendi.

Galatasaray’da geçen sezon o kadar çok sıkıntılı bölge vardı ki, şu ana kadar yapılan 3 takviye kimseyi kesmedi. Gördüğümüz kadarıyla Okan Buruk’un eline yepyeni bir 11 verilse ‘Hayır’ demeyecek.

Ligin başlamasına 3, transfer döneminin bitmesine 8 hafta var. Geçen sezondan kimler ders çıkardı, kadro mühendisliğini en iyi kim yaptı; lig başladığında göreceğiz.