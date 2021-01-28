Bahisten para kazanma vaadiyle 80 bin lira dolandırıldı
Samsun’da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek bahisten para kazanma vaadiyle 80 bin lira dolandırıldı.
Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek ‘bahisten para kazanma’ vaadiyle 80 bin lira dolandırılan T.Y. dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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