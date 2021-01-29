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Bahçelievler’de sanayi sitesinde patlama

Bahçelievler’de sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde konfeksiyon atölyesinde ütü kazanı patladı  Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle 3 araçta da hasar oluştu.

İstanbul Valiliği’nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada , “Bugün saat 14.00 sıralarında Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz” denildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntüde patlamayla düşen beton parçalarının araçlara zarar verdiği görülüyor

(DHA)

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