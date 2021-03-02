Bahçelievler’de cami tuvaletinde intihar etti
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Bahçelievler’de cami tuvaletinde intihar etti

Bahçelievler’de bir kişi sabah saatlerinde cami tuvaletlerine girerek intihar etti. Esnafın fark edip ihbar ettiği olayda Abidin Ertekin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Adnan Toros Camii tuvaletlerinde meydana geldi. Cami tuvaletini kullanmak için içeri giren çevre esnaftan bir kişi tuvalet içinde sifon bölümüne bağlanmış iple kendisini asmış kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından 47 yaşındaki Abidin Ertekin isimli kişinin öldüğü tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Abidin Ertekin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA) 

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