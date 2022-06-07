Bahçeli’den yüksek fiyat tepkisi: Vicdansızlar

TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, “Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar…

“Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Davada ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanları, Türk milleti rezil edecektir. Cumhur başkanını seçecek o da Erdoğan olacaktır.

Gerçek anketi yapacak olan asıl güç milletindir. MHP’ye kefen biçenler günü geldiğinde o kefeni kendileri giyecek.

“Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz.”

“Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.”

“Türkiye’nin gelecek rotası ‘zilletin’ ilkelliği ile değil, ‘cumhurun’ iradesi ile çizilecektir.”

“Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz.”

“Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO BAŞVURUSU

Bölücü terör örgütüne envai çeşit silah veren, yardım eden ülkeleri ahlaken ve hukuken müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Terör örgütlerini Türkiye’ye tercih eden NATO üyesi ülkeler ortak paydada buluşmuştur.

Türkiye bugüne kadar NATO’nun destek ve dostane tavrını yeterince görmemiş, milli güvenliğe bir katkısına da şahit olmamıştır. 70 yıllık mazisine temiz bir vicdanla baktıkları takdirde sancılı gerçekleri görebilecektir.

Öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak durumundalar. Terörle aralarına kalın çizgi çekmek zorundalar. 33 teröristin derhal verilmesi şarttır ve süreç samimiyet testi olarak görülmelidir. Ne kadar terörist varsa kendi ülkelerine taşısınlar, tepe tepe kullansınlar. (İHA)