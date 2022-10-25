Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Cesaretin varsa adaylığını açıkla

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret.” dedi.

Bahçeli , MHP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, partisinin lider ülke Türkiye’yi inşa, imar ve ihyanın peşinde olduğunu belirtti.

Küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoramayacaklarını dile getiren Bahçeli , partisinin meydanlardan taştığını, her gittiği yerde hüsnü kabul gördüğünü, destek topladığını, milletin emsalsiz takdir ve teveccühüyle güçlerine güç kattıklarını söyledi.

Bahçeli , “2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız, 1923 yılının eser ve emanetlerini yıktırmayacağız. Batan kayık gibi yan giden zillet taifesine Türkiye’yi rehin bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli , konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Emek veriyoruz, çaba gösteriyoruz, zaman ayırıyoruz, sürekli faal halde bulunuyoruz, bin defa helal olsun, yeter ki cumhur kazansın, yeter ki Cumhuriyet’in önü açılsın, yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun. Geldiğimiz yer, durduğumuz yer bellidir, tarafımız belli, tahayyülümüz bellidir ve bizim adayımız belli, kararımız nettir. Geçtiğimiz hafta sonu Manisa açık hava toplantımız yine dost sevindirmiş, düşman çatlatmıştır. ‘Geliyor gelmekte olan’ diyorlar ya, asıl gelenin Cumhur İttifakı, asıl gelmekte olanın MHP olduğunu ne görüyorlar ne de göstermeye ciğerleri yetiyor. Üç kuruşa beş köfte sırasına giren süfli zihniyetler boşuna nefes tüketmesin, bizim bölünecek vatanımız yoktur, bizim inecek bayrağımız yoktur, bizim susacak ezanımız yoktur, bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır.”

Türkiye’nin yolunun da bahtının da açık olduğunu vurgulayan Bahçeli , “Karamsarlarla işimiz yoktur. Ümit çeşmesi kurumuş olanlarla irtibatımız yoktur. Gücümüz Türkiye, güvencemiz büyük Türk milletidir. Milliyetçi Ülkücü Hareket sağlı sollu tahriklere, kara kampanyalara, yalan haberlere, yalancıların oyunlarına hem kapalı hem de karşıdır. Algı operasyonları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.” diye konuştu.

Açık hava toplantılarının başarıyla geçtiğini aktaran Bahçeli , bu demokratik sürecin, vatandaşlarla buluşma ve kucaklaşma gayretlerinin seçim gününe kadar artarak devam edeceğini bildirdi.

Meydanların dilinin cumhurun zaferinin sevinçli haberini verdiğini söyleyen Bahçeli , meydanların sesinin Türkiye’nin yükseliş umutlarına tercümanlık yaptığını dile getirdi.

“İttifak ortakları arasında ayak oyunları alıp başını gidiyor”

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı üzerine yapılan yorumları anımsatan Bahçeli , şunları kaydetti

“Aday o mu olacak, bu mu olacak sorusuna cevap aranıyor. Sistematik bir propaganda sürekli tedavülde tutuluyor. Ismarlama anketler yayımlanıyor, isimler parlatılıyor. Zillet ittifakını oluşturan partiler arasındaki görüş ayrılıkları rekabeti kızıştırıyor, aynı şekilde sinir harbini kamçılıyor. Doğmayan oğul, bitmeyecek tarlaya nasıl buğday ekiyorsa, zillet partileri de susuz vadide küreksiz tekneyle mesafe almaya çalışıyor. Buna da uyum diyorlar, bunu da aynı şeyleri düşünmek şeklinde formüle ediyorlar. İttifak ortakları arasında aldatma ve ayak oyunları alıp başını gidiyor. Madenli tepede ot bitirmeye çalışıyorlar. Meşe gibi dikilmek yerine, kavak gibi eğilmekten medet umuyorlar. Yabancı ülkelerde Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı yüzleri kızarmadan, vicdanları sızlamadan, kalpleri teklemeden şikayet sırasına giriyorlar.”

Bahçeli , Cumhur İttifakı’nın adayının net olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, tecrübesiyle, birikimiyle ve devlet adamlığı vasfıyla gündeme taşınan isimlerle mukayesesi her şeyden önce izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır. Dahası bilinçli bir kampanya mucibince hiçbir karşılığı olmayan silik ve sipariş isimlerle tartılması, hatta gıyaben yarıştırılması en başından itibaren mutlak butlanla batıldır.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kadından imam olmaz, ben başbakan olacağım” sözlerini anımsatan Bahçeli , “Malum siyasetçinin, doğrudan değil de yancıları aracılığıyla Cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Altılı masada fesat çıkarmak şeklinde okunmayacak mıdır? Bunların hangisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir tutulabilir? Bunların hangisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına layık olabilir? Sayın Cumhurbaşkanı’mızı ve 2023’te Cumhurbaşkanı adayımızı sorunlu isimlerle eş tutmak, onlarla yarıştırmaya niyet etmek bir defa klasik bir FETÖ yöntemidir. Nitekim bunun bir başka adı da yenemeyeceksen yıprat taktiğidir.” değerlendirmesini yaptı.

“Kılıçdaroğlu, hayal kırıklığına mahkum olacaktır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bir de beni deneyin” şeklindeki sözlerine işaret eden Bahçeli , şunları kaydetti:

“Tevek dikmeden kabak büyütmeye çalışan bir insan günün sonunda nasıl bir hayal kırıklığı yaşıyorsa, emellerinin ve hedeflerinin bilinmediğini, kendisinin de tanınmadığını zanneden Kılıçdaroğlu aynı derecede hayal kırıklığına mahkum olacaktır. Cumhurbaşkanlığı, yapboz tahtası, deneme yanılma sahası değildir. Cumhurbaşkanlığı, staj yapma yeri, acemi eğitim alanı değildir. Cumhurbaşkanlığı, yalvarmayla, yakarmayla, sızlanmayla, el avuç açmayla oturulacak bir makam değildir. Cumhurbaşkanlığı, cumhurun irade külliyesi, itibar kubbesi, iffet, iddia ve ifade köşküdür. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu hiç durma, boş hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçme, 2023’te yorulacak, geri dönmemek üzere dinlenmeye çekileceksin.

Kılıçdaroğlu nasıl bir adam olduğunun görülmesini istiyormuş. Arife tarif gerekir mi? Bilinen bir gerçeği tekrar duymaya ihtiyaç olur mu? Uçan kuştan haber sorulur mu? Balsız kovanda arı durur mu? Usta hırsıza kapı dayanır mı? Diyeceğim odur ki, Türkiye’nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış.”