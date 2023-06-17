Bahçeli’den il başkanlarıyla toplantı
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Bahçeli’den il başkanlarıyla toplantı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı.

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nden sonra ilk kez il başkanlarıyla bir araya geldi. MHP Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkanlık Divanı üyeleri ve partinin 81 il başkanı katıldı.

Öğle saatlerinde başlayan ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda, seçim sonuçları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi. (DHA)

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