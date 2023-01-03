Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, “Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023’ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız” diye konuştu. Bahçeli, genel seçimler için zamanında ya da erken yapılması seçeneklerine hazır olduklarını da söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te grup toplantısına katıldı. Bahçeli grup konuşmasında şunları söyledi:

“EYT ÇÖZÜME KAVUŞACAK: Memnuniyetle belirtmek isterim ki, kronik ve kemikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın yaş sınırına takılmaksızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmış, sırayı da kanuni düzenleme etabı almıştır. Allah’ın izniyle EYT sorunu TBMM’de kati ve köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamıyla çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM’de gereğini gecikmeksizin yapacak, hak, hak sahibine iade edilecektir.

Asgari ücretin 2022 yılı ocak ayına göre neredeyse yüzde yüz zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, dar ve orta gelirli insanlarımıza makul gelir aktarımı, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşlarıyla işçilerimizin ücretlerinde enflasyonu etkisiz kılacak adaletli artışlar kuşkusuz toplumsal rahatlamayla birlikte 2023’ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir. Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz, bu çerçevede evlerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında indirime gidilmesi, Şırnak Gabar Dağı’nda bulunan 150 milyon varil petrol bize göre 2023’ün bereketi, Allah’ın da bir lütfudur. Ülkemiz 2023 yılına birbirini takip eden pek çok müjdeyle girmiştir.

HİÇ KİMSE SABRIMIZI YANLIŞA YORMASIN: Önümüzü kesmek için pusu kuranlar gene olacaktır. Bu doğaldır. Birliğimizi ve dirliğimizi sabote etmek için fırsat kollayan mihraklar gene çıkacaktır. Bu beklenmelidir. 2023’ün muazzez hedeflerini lekelemek, örselemek ve yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen iç ve dış menfaat çeteleri yine şanslarını deneyecektir. Bu da mümkün ve muhtemeldir. Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın.

ÜÇ HİLALİ YARGILATMAYACAĞIZ: Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023’ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız.

ASİDİ KAÇMIŞ GAZOZ GİBİSİNİZ: MHP’nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara, balığı tutmadan tavayı ateşe koyanlara herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olamaz. MHP anlayana az, anlamayana da çok gelir. Daldan dala atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapan ahlaksızlara diyorum ki, defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyorsunuz.

Birileri istedi diye, birileri dayattı diye, birileri iftira ve isnat etti diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz, 53 yıllık mücadelemizden taviz vermeyiz. Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da herkes bilsin ki kaçmadık, kaçmayız. Lider Ülke Türkiye hedefimizi tutulacak kutlu bir yemin gibi vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa, önümüze geçip yakamızdan tutmaya kalkışan görülürse, buna da tahammül etmeyiz, asla etmeyeceğiz.

SEÇİMLERDE İKİ SEÇENEĞE DE HAZIRIZ: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır.

Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023’ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar, belli değildir, net değildir, açık değildir. Muhalefet cenahının karmaşa ve kargaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamayacak boyutlardadır. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizlerdir.

ADAYSAN ÇIK AÇIKLA, DEĞİLSEN ADAYINIZ KİM ONDAN BAHSET: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022’nin son günlerinde kendisine sorulan, ‘altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek’ sorusuna, ‘Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz, kim olacak diye? En garipsediğimiz olay bu’ diyerek akıl dağılması yaşadığını, kaçak güreştiğini, korkunun esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir cevaptır? Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır? Milletimiz, zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini öğrenmesin mi? Merak etmesin mi? Sözde yıpranmasından çekindikleri potansiyel adayın hüviyetini bilmesin mi? Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir? Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim. Elbette bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa, bizde yaprak dahi kımıldamaz, dal bile sallanmaz. Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Bu nedenle arayışlar her seferinde duvara toslamaktadır. Kılıçdaroğlu’nun, ‘altılı masada birden çok aday da çıkabilir, çoklu adayla da seçime gidebiliriz’ değerlendirmesi işin özünde mutabakat acziyetinin tevsik edilmiş beyanıdır.

LOADİNG TEPKİSİ: Kılıçdaroğlu’nun ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi ‘yükleniyor’ manasına gelen loading mesajıyla meşgul olması perişanlığın ve pişkinliğin alametidir. Yüklenen, milletimizin zillete soracağı hesabın yekûnudur. Yüklenen, milletimizin CHP’ye ve diğer ortaklarına sandıkta ödeteceği bedelin acıklı faturasıdır. Türk milleti, notunu peşinen verdiği bir siyaset gafilliğini bir daha sözlüye bile kaldırmayacaktır.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA TAM VE EKSİKSİZ KATILMANIZI HASSATEN İSTİYORUM: Siz değerli arkadaşlarımdan ricam, özellikle Meclis’in çalışma takvimi içinde Cumhur İttifakı’nın ilke ve esaslarından milim de olsa ödün vermemenizdir. Acilen çıkarılması gereken kanuni düzenlemelerle ilgili yapıcı ve destekleyici siyasi tutumumuzu her milletvekilimizin kararlılıkla icra etmesini bekliyor, Genel Kurul çalışmalarına tam ve eksiksiz katılmanızı hassaten istiyorum.”

(ANKA)