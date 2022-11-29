Bahçeli’den Altılı Masa’ya: Kelimenin tam manasıyla zırva

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi, ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır.” dedi.

Bahçeli , MHP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Allah’ı sevmenin, “insanı sevmek, yaratılan her mahlukata sevgiyle bakmak, dokunmak” olduğunu ifade ederek, Konya’da bir meczubun hayvanlara yönelik kürek ve sopayla saldırısını, “insani ve manevi değerlerin ayaklar altına alınmasının çok açık resmi” diye nitelendirdi.

Hayvanlara sevgi beslemeyen birinin, insan sevgisine haiz olmasının beklenemeyeceğini dile getiren Bahçeli , sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu itibarla hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallerde çocuklarımıza, kadınlarımıza ve savunmasız insanlarımıza saldırıları sık sık gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Son zamanlarda yaşanan müessif olaylar, yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı elbette hüznümüzü artırmıştır. İnsan-canlı dengesinin güvenli bir şekilde kurulması elzemdir. Ne insanımızın hayatından taviz veririz ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız.”

Hayvanları Koruma Kanunu ile bu kanunda 9 Temmuz 2021’de yapılan değişiklikleri dikkate alarak uygulamadan doğan eksiklikleri bertaraf etmek, hayvan sağlığı ile insan güvenliğini hassas şekilde kurgulamak gerektiğini belirten Bahçeli , hem insanın zarar görmemesini hem de hayvanların zulme maruz kalmamasını istedi.

“Kelimenin tam manasıyla zırva”

MHP Genel Başkanı Bahçeli , gelecek yıl yapılacak seçimler için çok sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve bunu sandık açılana kadar devam ettireceklerini bildirdi. Cumhur İttifakı adayının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Bahçeli , Cumhur İttifakı’nın TBMM’de nitelikli çoğunluğa ulaşıp, millete ve ülkeye yeni anayasa kazandırmasının başlıca gayeleri olduğunu dile getirdi.

Bahçeli , MHP olarak 4 Mayıs 2021’de Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü kucaklayacak 100 maddelik yeni anayasa teklif metnini, milletle ve siyasi muhataplarla paylaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Önerimiz ve önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. 1982 Anayasası’nın 84 maddesinde, 9 bölüm başlığı, alt başlık ve madde başlığında yapılan değişiklik önerileri tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akılla anayasa yazması, anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Bu kadar zahmete niye girdikleri, bugüne kadar zillet partilerinin 55 defa birbirlerini hangi amaçla ziyaret ettikleri, 9 defa niçin toplanıp dağıldıkları, belirsizliğin kuytusunda asılmış bir muamma levhası olarak karşımızdadır. Bunların kafası karmakarışıktır. 1982 Anayasası’nda çalakalem yaptıkları mevzi değişiklikleri, 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gururu olarak takdim etmeleri, kelimenin tam manasıyla zırvadır, işin özünde de tevili imkansız bir çarpıklıktır.”

“Bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz”

Devlet Bahçeli , Altılı Masa’nın anayasa değişiklik önerisinin, tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye’ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmak olduğunu savundu. Bahçeli , “Zillet ittifakı, Türkiye’nin çivisini çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamış, esas itibarıyla da geçmişin tezahüründen başka hiçbir şey söyleyememiştir. Ülkemizin hızını kesmek için bariyer oluşturan, barikat diken, hendek açan, siper kazan zillet ittifakının hevesi kursağında kalacak, yayından çıkan ok, bir daha sadağına girmeyecektir.” diye konuştu.

Bu çalışmanın amacının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yürürlükten kaldırıp, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlamak şeklinde gösterilmesinin, özürlü bir siyasi zekanın komplosu olduğunu dile getiren Bahçeli , şöyle devam etti:

“Diyorum ki, bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘keyfi’ demek, anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bıraktığını iddia etmek, hukuk devletinin mekanizmalarını tamamıyla aşındırdığını ileri sürmek, çok ağır bir bühtandır, bu bühtan faillerinin yakasına kara bir leke gibi yapışmıştır.”

“Altısını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz”

Altılı Masa’nın yarının Türkiye’sini inşa etmeyeceğini, 1982 darbe yıllarının Türkiye’sine hizmet ettiklerinin yalın ve sarsıcı bir gerçek halinde ortada olduğunu söyleyen Bahçeli , “Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmak gibi bir hezeyandan geri dönün.” değerlendirmesinde bulundu.

Altılı Masa’yı oluşturan parti liderlerinin dün akşam yaptığı açıklamaya işaret eden Bahçeli , “Altısını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz.” ifadesini kullandı.

MHP’nin daha önce hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 maddelik anayasa önerisinin metnini gösteren Bahçeli , “Gelsinler, bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın.” dedi.

“Altılı ganyan duysun”

Bahçeli , farklı bir anayasa çalışmasını da eline alarak, “İşte size altıya karşı iki, bu Cumhur İttifakı demek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yaşaması için Cumhur’un bir kanadı olan AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa, 100. yıl dönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya, yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kavuşacaktır.” diye konuştu.

Altılı Masa’nın, 7 yılda bir seçim yapılmasını ve cumhurbaşkanının bir kez görev yapmasını önerdiğini anımsatan Bahçeli , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir dönemi tamamladığını, ikinci dönemine hazırlandıklarını anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli , şu görüşleri paylaştı:

“Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa, iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. ‘Altılı ganyan’ duysun, bugün veya yarın, belki başka gün, nerede ne yapıyorlarsa yapsınlar, bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör ve inkarcı olarak anılacaksınız. Hiçbir zaman da milletimizden geçer not alamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin arayıp bulduğu şifadır.” (AA)