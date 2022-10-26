Bahçeli seçime, AKP listesinden girecek

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal geçtiğimiz günlerde dedi ki:

“Kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe’yle düşünce üretemeyiz…”.



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Ekonomideki ve uluslararası ilişkilerdeki başarısızlığı:

“Dış güçlere” bağlayan AKP kafası…

Düşüncesizliğinin sebebini de belli ki:

Atatürk’ün gerçekleştirdiği dil devrimine bağlıyor…

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Ve Bahçeli…

Bütün yanlışlarına göz yumduğu bu AKP kafasına…

Yine…

Ve…

Her zaman olduğu gibi…

Teşkilâtlarının…

Gazını almak için:

İtiraz etti…

Ve dedi ki:

“Cumhuriyet’in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler…”.

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Peki…

Bahçeli bu lâfı ettikten…

Yani…

Teşkilâtların…

Ve…

Az sayıda kalmış seçmenlerinin gazını aldıktan sonra:

Ne yapacak?..

Söyleyeyim:

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AKP, rejim için tehlike olmaktan çıkmış gibi…

“Saldım çayıra, Mevlâ’m kayıra” modeliyle…

Yoluna devam edecek…

Erdoğan ve AKP kafasına verdiği “kayıtsız, şartsız” desteğini:

Sürdürecek…

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Deyin ki…

Seçimler zamanında yapıldı…

Yeni seçim kanunu uygulanacağı…

Ve…

MHP %7 barajını da aşamayacağı için…

Bahçeli seçimlere:

AKP listelerinden girecek…

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Ve deyin ki…

AKP bir kez daha Meclis’te çoğunluğu ele geçirdi…

Bahçeli ne yapacak?..

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Tahminim o ki…

Erdoğan, rejimi 1923 öncesine çevirmek için…

Son 20 yılda yapamadıklarını da yapacak…

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Bahçeli ise:

Yıkılacak olan:

Demokratik…

Laik…

Sosyal…

Hukuk devletinin enkazına:

Öylece bakacak…

Selvi yine coştu

Adını ilk kez Abdülkadir Selvi’den duyduğum bir “kamuoyu yönlendirme dükkânı…”.

AKP Genel Merkezi’nde yaptığını sandığım bazı rakamlar açıklamış…

Adını ilk kez Selvi’den duyduğum bu…

Kamuoyu yönlendirme dükkânına göre…

Kendilerine:

“Önümüzdeki pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi ittifakın adayına oy verirsiniz?” sorusuna…

2000 kişinin:

%51.2’si “Cumhur İttifakı adayına…”…

%48.8’i ise:

“Millet İttifakı adayına” cevabını vermiş…

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Peki…

HDP adayına oy yok mu?..

Ona bırakın oyu:

Ekmek bile yok...

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Görüyor musunuz?..

Dünyanın en soylu mesleklerinden biri olan gazetecilik:

Ne hale getirildi…

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Yazık…

Çok yazık…

%1 ihtimal belki

Ciddi ve güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin tümünde AKP+MHP+BBP+VP toplamda en çok %37 oy alabildiği halde…

Cumhur ittifakı adayının %51.2’ye nasıl ulaşabildiğini:

Anlayamadım…

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Peki…

%51.2 imkânsız mı?..

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Eğer…

HDP aday göstermez…

Demirtaş, Edirne cezaevinden…

Öcalan da İmralı’dan:

“Oylarınızı Cumhur ittifakı adayına verin” der…

Ümit Özdağ…

Muharrem İnce…

Ve…

Fatih Erbakan da:

“Oylarımız Cumhur ittifakı adayına” açıklaması yaparlarsa…

%1 ihtimal de olsa…

“Belki…”.

Umarım devam eder



Show TV, sorunlarımızı mizah yoluyla izah etmeye çabalayan…

Ancak…

Nebati parodisinden sonra baskılandığı için…

Pasif direnişe geçen “Güldür Güldür Show” programını:

Yeniden yayına koydu…

★

Uzun aradan sonra yayınlanan ilk programı izledim…

(Bence) Siyasî, iktisadî ve beşerî mizah konularında…

Patronaja da zarar vermeyecek kadar güzel parodilerle:

Hem güldürdüler…

Hem düşündürdüler…

★

Umarım:

Devamı gelir…

Çünkü…

★

Mizahsız toplum…

Kanadı ve gagası kırılmış:

Bülbül gibidir…

★

Kafesin dışında yaşasa da…

Uçamaz…

Ötemez…

Fıkra gibi…

Ülkenin birinde…

Cumhurbaşkanı…

Muhalif, muvafık bütün gazetecileri davet edip:

“Programımızı uygulamak için beş yıl daha iktidarda kalmak istiyorum” dedi…

Muhalif ve muzır gazetecilerden biri sordu:

“Programınız ne?..”.

Cumhurbaşkanı cevap verdi:

“Beş yıl daha iktidarda kalmak…”

Dünün tweeti

Atilla Kıyat

@atillakiyat

Erdoğan’ın muhalif gazetecileri davetine tüm AKP’liler sahip çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı ise, CHP’liler tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Yorumsuz…