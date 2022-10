Bahçeli: Anketler bizim için vızıltıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş, bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız, milletimize kulak veririz, milletimiz ne diyorsa onun gereğini canla, başla ve coşkuyla yaparız.” dedi.

Bahçeli , partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2023’te Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün gururla kutlanacağını, ayrıca tarihi nitelikli iki demokratik imtihanla karşılaşılacağını ifade etti.

Hem Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağını anımsatan Bahçeli , şöyle konuştu:

“Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM’de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi hiç şüphesiz emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutulmuşluğun karanlık mahzenine terk etmemiştir. Bostancıya kelek satmak için sıraya girenlerin bizi anlamasını zaten beklemiyoruz. Cılk yumurtadan cücük çıkartma hesabı yapanların bizimle boy ölçüşme çabasının beyhude çırpınış olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara ise gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz, ülkemize ve milletimize nasıl hizmet edeceğimize odaklanıyoruz. Nasıl ki cahile söz yetmez, çalıda gül bitmezse, zillete düşüp tarihin tersine kürek çeken Türkiye muhaliflerinde de samimiyet ve dürüstlüğün izi görülmez, görülemez.”

Türkiye’nin marka değerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Bahçeli , 2023’e çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Kılı kırk yaran, her ayrıntıyı düşünen, her imkanı seferber eden, her ihtimali dikkate alan basiretli bir kavrayışla çalışmalara hız verdiklerini belirten Bahçeli , MHP olarak 4 Eylül 2022’de Sivas’ta gerçekleştirdikleri açık hava toplantısıyla 2023 seçimlerinin kampanya dönemini başlattıklarını hatırlattı.

Anket tepkisi

Bahçeli , eylül ayında Bursa, Kayseri ve Erzurum açık hava toplantılarıyla meydanın boş olmadığını cümle aleme ispat ettiklerini ifade ederek, “Açık hava toplantılarımızın görkemiyle gözleri fal taşı gibi açılanlar geride kalan eylül ayı içinde donup kaldılar, şok geçirdiler, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı, kamuoyu araştırması yapıp yapmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Onlarda yorulmaz diz, utanmaz yüz, tükenmez söz varsa, bizde de eğilmez baş, bükülmez kol, teslim olmaz irade vardır. Allah’ın izniyle alayına yetecektir.” diye konuştu.

Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önünün kesilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli , sözlerine şöyle devam etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin son siperidir. Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır. Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş, bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız, milletimize kulak veririz, milletimiz ne diyorsa onun gereğini canla, başla ve coşkuyla yaparız. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanları aziz Türk milleti zamanı geldiğinde sandığın başında hesaba çekmek için bekliyor olacak.”

“Adayımızın Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız”

Bahçeli , 8 Ekim Cumartesi gününden itibaren “Adım Adım 2023; Köyüm Benim Toplantıları”yla ülkenin en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkacaklarını ifade ederek, 16 Ekim’de Konya’da, 23 Ekim’de Manisa’da toplantılar gerçekleştireceklerini aktardı.

“Aday belli, karar net” diyeceklerini belirten Bahçeli , şöyle konuştu:

“Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. TBMM’de sayısal ve siyasal seviyede güçlü bir MHP grubunun teşekkülü için milletimizden destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Türkiye’yi ne zillete düşüreceğiz, ne de zalimlerin emellerine teslim edeceğiz. Önce ülkem ve milletim diyen her insanımızı saflarımıza çağırıyorum. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatandaşıma ‘haydi birlikte olalım’ diyorum. ‘Biz birlikte Türkiye’yiz’ diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için milletimize çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım.”