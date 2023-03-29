Baharın müjdecisi leylekler Muş Ovası’ndaki yuvalarına yerleşti

İlkbaharın yaklaşmasıyla Muş Ovası ve kırsaldaki köylere gelen leylekler, yıllar önce kurdukları yuvalarına yerleşmeye başladı.

Sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, bugünlerde baharın müjdecisi olan leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Muş’ta elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına dönüyor.

Yöre halkı da yaz boyunca köylerinde konaklayan leylekleri koruyor, beslenmelerine yardımcı oluyor. Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, Muş’ta sulak alanlar ve kuş türleriyle ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Her yıl martın ikinci haftasından itibaren Muş’a çok sayıda leyleğin geldiğini ifade eden Avci, şöyle konuştu:

“Leylekler genelde sulak alan, çayır, Murat ve Karasu nehirleri havzasını tercih ediyor. İnsanlarla uyum içinde yaşıyorlar. Leyleklerin gelişi baharın somut müjdecilerindendir. Yöre halkı da leyleklere çok ilgi gösteriyor. Sulak alan ve çayırların olduğu yerlerdeki köyleri tercih ediyorlar. Her yıl yaptıkları yuvaya geri geliyorlar. 15 Ağustos’tan sonra göç başlıyor, eylülün sonuna kadar devam ediyor.”

“Leylekler köyümüzün simgesi”

Alazlı köyü sakinlerinden Hikmet Yeşil, leyleklerin yıllardır köye gelerek konakladığını belirtti.

Önceden köyde leylek yuvalarının daha çok olduğunu ancak bu sayının düştüğünü anlatan Yeşil, şunları kaydetti:

“Bu coğrafya çetin kış şartlarını geçiren bir bölge. Leylekler köye geldiğinde artık ilkbaharımız gelmiş demektir. Şu anda köyde 5 leylek yuvası var. Sonbahara kadar köyümüzde kalıyorlar. Yavrularını büyüttükten sonra sıcak bölgelere göç ediyorlar. Leylekleri seviyoruz. Onlar köyümüzün simgesi. Elimizden geldiği kadar onları korumaya çalışıyoruz. Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yaralı bir leylek teslim ettik. Yetkililer, tedavi ettikten sonra doğaya bıraktı.”

Köylülerden Rasim Aksu da uzun süreden beri leyleklerin Alazlı köyüne geldiğini bildirerek, “20 yıl önce köyümüze gelen leylekler yine geldi. Çok asil bir hayvandır. Biz de leylekleri çok seviyoruz, koruyoruz.” dedi.

(AA)