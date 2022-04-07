Baharın habercisi laleler kenti süslüyor
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Baharın habercisi laleler kenti süslüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını baharın habercisi olan lale ve rengarenk çiçeklerle süsledi. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi ürettiği laleler ve bahar çiçekleri kentte renk cümbüşü oluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üretimi teşvik için İbradı’da oluşturduğu üretim sahasından elde ettiği laleler kenti süslüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir tarafına Aralık ayında diktiği lale soğanları baharın gelmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Baharın habercisi laleler renk cümbüşü içinde kentte görsel şölen yaşatıyor.

Antalyaspor Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, Burhanettin Onat Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Işıklar Caddesi başta olmak üzere park ve orta refüjler renklendi. Baharla birlikte menekşe, bellis, aslanağazı, lahana ve laleler kenti gelin gibi süsledi.

(İHA)

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Baharın habercisi laleler kenti süslüyor
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