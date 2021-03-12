Bugün; “Siyaset yapma üslûbu” hakkında yazmak istedim…

Dil çok kötü…

Çok ağır hakaret ve küfürler içeriyor…

Tek kanal TV, radyo dönemi olsaydı…

Günümüz siyasetçilerinin konuşmaları…

Kurum yönetimi tarafından:

“Ahlâka mugayyir” gerekçesiyle yasaklanırdı…

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Sadece bizde değil (Sanırım) dünyada da siyasetçiler teknolojideki değişimin farkında değiller…

Kürsüye çıkan siyasetçi…

Önünde mikrofonun en harikası olduğu halde…

Başlıyor bağırıp çağırmaya…

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Neden böyle?..

Teknolojik gelişimi ya kabullenemiyorlar…

Ya da değişimi görmüyorlar…

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Yıllar önce bugünkü teknoloji yoktu…

Siyasetçiler, meydanda toplananlara…

Ya da…

Kahveyi dolduranlara duyurmak için:

Üst perdeden (Bağırarak) konuşmak zorunda kalırlardı…

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Oysa…

Günümüzde, bir konuşmacının sesini duyuramama gibi bir sorunu yok…

Çok yüksek güce sahip amfiler ve dev kolonlarla istenilirse aynı anda ve açık havada bile, bütün kente seslerini duyurabilirler…

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Bağırma ey siyasetçi bağırma…

Bağırdıkça ayranın kabarıyor…

Ayranın kabardıkça bağırıyorsun…

Oysa karşında sığır değil insan var…

PEK ÇOK SORUNUMUZUN YARISINI ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ…

Son dönemlerde halkın oy vermese bile saygı duyduğu siyasetçilere bakın…

Hepsi ne kadar da sakin…

Ne kadar güler yüzlü…

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Siyasette düşmanlarının değil rakiplerinin olduğunu daha en başından kabul etmişler…

Kendilerine karşı kullanılan “zehirli dil” için nasıl da müşfik ve çoğu zaman da esprili yanıtlar veriyorlar…

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Keşke bu üslûp tüm siyasetçilerimiz tarafından benimsense…

İnanıyorum ki…

Pek çok sorunumuzun yarısını çözmüş olacağız…

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Oysa…

Siyasette bağırma, çağırma dili bitti…

Bugün bitmediyse, en yakına zamanda tamamen bitecek…

CEMİL KILIÇ’A MI İNANIRSINIZ DİYANET’E Mİ?..

Güvenilir ilahiyatçı Cemil Kılıç sosyal medya hesabında şunları yazdı:

“Hz. Muhammed miraç yolculuğu değil isra yolculuğu yapmıştır. Kudüs’e değil Mekke’nin 9 mil uzağındaki Cirane’ye yapmıştır. Göklere çıkmamış, yerde yürümüştür. Hz. Muhammed’in miracı nebevî ve kutsal bir rüyadan ibarettir. Mescid-i Aksa, Kudüs’te değil Cirane’dedir.”

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Aklı başında…

Bilime inanan günümüz insanı…

Cemil Kılıç’ın bu yazdıklarına mı inanır?..

Yoksa…

Dünya insanlığını İslamiyet’ten soğutmak için görevlendirilmiş gibi uyduruk öyküler anlatan:

Diyanet imamlarına mı?..

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Başka sorum yok?..

HUKUKÇU YA DA ALİM OLMAYA GEREK YOK…

Pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlerden biri olan Eser Ünsalan yanda gördüğünüz fotoğrafla birlikte şu tweeti paylaştı:

“Bugünkü Akape Kadın Kolları Kongresi

Biz de 2020 Mart’tan beri konserler yasak olduğundan evde taş yiyen müzisyenler.

Tanışalım mı?”

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Bir ülkenin cumhurbaşkanı bizzat yasakladığı…

Ve yasaklayarak…

İnsanları işsiz ve aşsız bıraktığı bir konuda…

Genel başkanlığını yaptığı siyasi partinin kongre yaptığı salondaki kalabalığı işaret edip:

“Lebalep dolu” diyorsa…

O ülkede bir şeylerin ters gittiğini anlamak için…

Hukukçu ya da alim olmaya gerek yok…

BEŞTEPE’DE KİM KALACAK?.. CUMHURBAŞKANI MI?.. BAŞBAKAN MI?..

Nihayet tartışmaya başladılar…

Neyi mi?..

Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönüp dönmeme konusundaki görüşünü…

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Oysa…

Yaklaşık 10 ay kadar önce Halk TV’de katıldığım bir canlı yayında:

“Erdoğan yakında parlamenter sisteme dönüşün yolunu açmak için tuzaklar kuracak” dediğimde…

Programı yöneten Özlem Gürses, “vaaauuuvvvv” deyip “yok artık” diye devam etmişti…

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Son zamanlarda görüyorum ki…

Yapılacak anayasayla (Bence anayasa yapılacağı falan yok. Anayasada yeniden sistem değişikliği yapılacak), parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağı konuşuluyor…

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O halde şimdi de…

Bugünden tartışılması gereken bir başka konuyu hatırlatayım arkadaşlara…

Ama lütfen, birbirlerini incitmeden, kavga etmeden tartışsınlar…

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Parlamenter sisteme dönülürse…

Erdoğan yeniden başbakan olursa…

Beştepe’de kim kalacak?..

Cumhurbaşkanı mı?..

Başbakan mı?..

MÜZİĞİN Z KUŞAĞINDAN YARDIM ÇAĞRISI…

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

“Pandemi döneminde işsiz kalan müzisyenlere yardım etmek istiyorum” dedi…

Daha da öte ve çok haklı olarak…

Diğer ünlülere de “projeme destek olun” çağrısında bulundu…

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Aferin Aleyna…

Tebrikler güzel kızım…

Sen, müziğin Z kuşağı olarak bu hassasiyeti gösterdin ya…

Müziğimizin “A” kuşağı belki utanır…

Ve…

Projene destek verir…