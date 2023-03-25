Bağımsızlık, MB’nın karakteri olmalıdır
Canlarım…
Bugün yine, biraz ekonomik…
Ve…
Gonzo takılacağım…
Yani, “Çok bilmişlik” yapacağım…
★
Bu köşede göremediğiniz ancak…
Sayıları çok az da olsa…
Youtube videolarımın altına yapılan yorumlarda beni eleştirenler…
Düşüncelerimden çok:
“Kibirli” olduğumu…
“Kendimden çok söz ettiğimi” ileri sürerek:
“Bize ne senden be bunak” diyorlar…
★
İyi ama…
Benim tarzım bu…
Yani:
My way…
★
Ben yazılarımda sadece görüşlerimi değil:
Kendimi…
Ve:
Karakterimi de yansıtıyorum…
Zira…
Kendimden de…
Görüşlerimden de…
Ve…
Karakterimden de:
Memnunum…
★
Düşüncelerim hiç kimseden alıntı değil…
“Faiz sebep enflasyon netice” diyen Erdoğan’ın bu görüşüne olan itirazım beni:
“Yüksek faiz enflasyonla mücadelenin ön şartıdır” diyen Friedman ekonomistleriyle aynı masada buluşturmuyor…
Çünkü…
★
Bana göre…
Erdoğan’ın cümlesi de:
Müdahale…
Friedman ekonomistlerinin savundukları da:
Müdahale…
★
“Düşür şu faizleri abi” ile…
“Yükselt şu faizleri abi” demek benim için aynı şey…
Yani…
Her iki emir cümlesi de:
Müdahale…
“Doğrusu nedir?..” diye sorarsanız söyleyeyim:
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler; dünya bildiği gibi döner…”.
★
Yani…
Siyasal iktidarlar ekonominin işleyişine müdahale etmemeli…
Ekonomik tüm veriler (Faiz, enflasyon, kur):
Rekabete dayalı:
Serbest piyasada oluşmalı…
★
Ege Cansen gibi bitireyim:
Olayları farklı görmenizi sağlayan şey:
Sizi güçlendirir…
İktidarlar gölge etmesin yeter
İnternet kullanılmaya başladığı günden beri sosyal medyadaki unvanım:
Liberal Demokrat Sosyalist…
Bunu söyleyince öyle çok kişi:
“Nasıl yani?” diye hayretle yüzüme baktı…
Ya da:
Klavyeye sarılıp:
“Saçmalama” dedi ki…
★
Yine de:
Siyasal iktidar-Bürokrasi-Büyük Sermaye iş birliğine dayalı ilkel kapitalizmi eleştirmekten vazgeçmedim…
★
Bu çerçevede diyorum ki:
Bana göre…
Emirle yapılan faiz artışı gibi…
Emirle yapılan faizlerde indirim de:
Müdahaleciliktir…
★
Şunu sorabilirsiniz:
“Yani MB döviz alıp döviz satmayacak mı?…
★
Tabii alacak…
Tabii satacak…
Ama bunu…
Piyasalardaki arz-talebe göre yapacak…
★
Bir başka soru da şu olabilir:
“Hazine borçlanmayacak mı?..”.
★
Elbette borçlanacak…
Ama…
Bunu…
Piyasalarda paraya olan:
Arz talebe göre düzenleyecek…
★
Çünkü canlarım…
Alım-satım müdahale değil:
Bir tür denge-denetimdir…
★
Denge-denetim bizim Merkez Bankamızın umurunda bile değil…
Bizim Başkan:
“İndir faiz, bindir faiz” yapıyor…
Bunu da arz-talebe göre değil…
Erdoğan’ın (Siyasi iktidarın) aklına…
Emir ve talimatına göre yapıyor…
★
Yani canlarım…
Piyasalara müdahale ederken…
Ekonominin gerekliliklerini değil…
Siyasetin emirlerini yerine getiriyor…
Kırılıyor, inciniyorum
Bunu daha önce yazdım mı hatırlamıyorum…
Ancak…
Ve lütfen…
Beni eleştirirken:
“Yanlış düşünüyorsun” demeyin…
Kırılıyorum…
İnciniyorum…
★
Benim yanlışım bana…
Sizin yanlışınız size…
Benim doğrum bana…
Sizin doğrunuz size…
★
Sizin doğrularınız…
Başka bir ekonomik sistemin doğruları olabilir…
Ama…
Benim doğrularım:
Liberal ekonominin doğruları…
Yanlışlarım ise liberal ekonominin değil:
Benim yanlışlarım…
★
Daha öte ben:
“Zamanın ruhuna göre değişiklik yapılması şartıyla yanlış sistem yok, yanlış insan var” diyenlerdenim…
Yani…
Bana göre yanlış olan:
Sistemler değil:
İnsanlar…
★
Hatta…
Ve yine bana göre:
AKP hükümetinin ekonomik sistemi doğru kişilerle uygulanabilseydi (İlk 7 yıl bana göre başarılıydı) hedefler tutturulabilirdi…
★
Nitekim…
2003-2012 arasında…
Kişi Başına Düşen Milli Gelir yaklaşık 4 kat:
Arttırılabildi…
Çünkü…
Uygulamayı yapanlar:
Doğru kişilerdi…
Asıl görevi
Canlarım:
Denetlemeksizin müdahale…
Sular yükseldikçe baraj gövdesini de:
Yükseltmek gibidir…
★
Doğru olan…
Her baraj inşasında olduğu gibi:
Baraj gövdesine devasa çelik kapakları olan:
Savaklar yapmaktır…
★
MB’nın kuruluş sözleşmesinden doğan sorumluluğu da işte buradadır…
Yani:
Faiz indirmek…
Ya da…
Yükseltmek değil:
Ekonominin gereklerine göre…
Piyasadaki para miktarını:
Arttırmak…
Ya da:
Eksiltmektir…
★
Yani:
Dengeyi koruyarak…
Piyasaları denetlemek:
Fiyat istikrarını sağlamaktır…
Balon
İnsanlar hep mi böyleydi?…
Yoksa…
Ben 70 yaşımdan sonra mı fark ettim, bilmiyorum…
Ama…
Bugünkü insanlar sizi değil…
Fikirlerinizi seviyor…
YA DA:
Fikirlerinizden nefret ediyorlar…
★
Onlar gibi düşünüyorsanız:
Sizi çok seviyorlar…
Onlar gibi düşünmekten vazgeçtiğinizi anladıkları an…
Size olan sevgileri:
Balon gibi sönüyor…
Smith-Marks
Biliyoruz ki Karl Marks, Adam Smith’in görüşlerinin (İktisadî ve siyasî görüşlerinin) yanlış olduğunu söylüyordu…
★
Eğer:
Liberal ekonominin ve düşüncenin kurucu babası Adam Smith…
Sosyalist ekonominin kurucu babası Karl Marks ile tanışsaydı…
(Bence) Onun görüşlerini eleştirirdi…
Ama…
“Yanlış” demezdi…
Çünkü…
★
Adam Smith’in düşünceleri ideolojik değil:
Sosyolojik…
Ve ekonomikti…
★
Karl Marks’ınkiler ise:
Din gibi…
Kutsal kitap gibi…
Bir virgülün bile:
Yeri değiştirilemez…
★
Bu yazımı şöyle bitireyim:
Benim iktisadî görüşlerim toplumun değişimiyle birlikte değişir…
Sosyalistliğim ise iktisadî değil:
İnsanî…
Merkezi tasallutundan kurtarmak
Marksist miyim?..
Hayır…
Neo Liberal miyim?..
Asla…
★
Solcu muyum?..
Hayatımın tek gününde bile “solcu” olmadım…
“Sağcı” mıyım?..
Allah korusun…
Üniversite yıllarımda bile…
Sağcı ya da solcu:
Değildim…
★
Peki ben neyim?..
Söyleyeyim:
İktisadî ve siyasî konularda:
Serbestlikten…
Doğallıktan yanayım…
Ve fakat:
Bütün bunlar için:
Denetim…
Denetim…
Denetim istiyorum…
★
Haliyle:
Devleti reddetmiyorum…
Hatta bir yanımın:
“Keynesyen” olduğunu da kabul edebilirim…
Bir örnekle anlatmaya çalışayım…
★
Tarım arazilerini sulamak…
Su baskınlarını önlemek…
Ve elektrik üretmek amacıyla inşa edilen baraj gövdeleri:
Çok fazla su geldiğinde…
Seli önlemek amacıyla yükseltilmez…
Yani…
Suların akışına, gelişine müdahale edilmez…
★
Onun yerine…
Devasa çelik kapakları olan savaklar yapılır…
Ve gerektiğinde sular tutulur…
Gerektiğinde ise bırakılır…
Yani suyun gelişi:
Denetlenir…
★
En temel amaçları:
Fiyat istikrarını korumak (Abartılı artış veya abartılı düşüş) olan merkez bankaları…
Piyasalara müdahale eden olmamalı…
★
Tabii ki FED yönetimi…
Ya da…
Asrın merkez bankacısı(!) Kavcıoğlu kadar bilecek değilim…
Ama…
TCMB önce:
Cumhurbaşkanının tasallutundan kurtulmalı…
Sonra da:
Piyasalara müdahale etmekten vazgeçmeli…