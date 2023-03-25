Bağımsızlık, MB’nın karakteri olmalıdır

Canlarım…

Bugün yine, biraz ekonomik…

Ve…

Gonzo takılacağım…

Yani, “Çok bilmişlik” yapacağım…

★

Bu köşede göremediğiniz ancak…

Sayıları çok az da olsa…

Youtube videolarımın altına yapılan yorumlarda beni eleştirenler…

Düşüncelerimden çok:

“Kibirli” olduğumu…

“Kendimden çok söz ettiğimi” ileri sürerek:

“Bize ne senden be bunak” diyorlar…

★

İyi ama…

Benim tarzım bu…

Yani:

My way…

★

Ben yazılarımda sadece görüşlerimi değil:

Kendimi…

Ve:

Karakterimi de yansıtıyorum…

Zira…

Kendimden de…

Görüşlerimden de…

Ve…

Karakterimden de:

Memnunum…

★

Düşüncelerim hiç kimseden alıntı değil…

“Faiz sebep enflasyon netice” diyen Erdoğan’ın bu görüşüne olan itirazım beni:

“Yüksek faiz enflasyonla mücadelenin ön şartıdır” diyen Friedman ekonomistleriyle aynı masada buluşturmuyor…

Çünkü…

★

Bana göre…

Erdoğan’ın cümlesi de:

Müdahale…

Friedman ekonomistlerinin savundukları da:

Müdahale…

★

“Düşür şu faizleri abi” ile…

“Yükselt şu faizleri abi” demek benim için aynı şey…

Yani…

Her iki emir cümlesi de:

Müdahale…

“Doğrusu nedir?..” diye sorarsanız söyleyeyim:

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler; dünya bildiği gibi döner…”.

★

Yani…

Siyasal iktidarlar ekonominin işleyişine müdahale etmemeli…

Ekonomik tüm veriler (Faiz, enflasyon, kur):

Rekabete dayalı:

Serbest piyasada oluşmalı…

★

Ege Cansen gibi bitireyim:

Olayları farklı görmenizi sağlayan şey:

Sizi güçlendirir…

İktidarlar gölge etmesin yeter

İnternet kullanılmaya başladığı günden beri sosyal medyadaki unvanım:

Liberal Demokrat Sosyalist…

Bunu söyleyince öyle çok kişi:

“Nasıl yani?” diye hayretle yüzüme baktı…

Ya da:

Klavyeye sarılıp:

“Saçmalama” dedi ki…

★

Yine de:

Siyasal iktidar-Bürokrasi-Büyük Sermaye iş birliğine dayalı ilkel kapitalizmi eleştirmekten vazgeçmedim…

★

Bu çerçevede diyorum ki:

Bana göre…

Emirle yapılan faiz artışı gibi…

Emirle yapılan faizlerde indirim de:

Müdahaleciliktir…

★

Şunu sorabilirsiniz:

“Yani MB döviz alıp döviz satmayacak mı?…

★

Tabii alacak…

Tabii satacak…

Ama bunu…

Piyasalardaki arz-talebe göre yapacak…

★

Bir başka soru da şu olabilir:

“Hazine borçlanmayacak mı?..”.

★

Elbette borçlanacak…

Ama…

Bunu…

Piyasalarda paraya olan:

Arz talebe göre düzenleyecek…

★

Çünkü canlarım…

Alım-satım müdahale değil:

Bir tür denge-denetimdir…

★

Denge-denetim bizim Merkez Bankamızın umurunda bile değil…

Bizim Başkan:

“İndir faiz, bindir faiz” yapıyor…

Bunu da arz-talebe göre değil…

Erdoğan’ın (Siyasi iktidarın) aklına…

Emir ve talimatına göre yapıyor…

★

Yani canlarım…

Piyasalara müdahale ederken…

Ekonominin gerekliliklerini değil…

Siyasetin emirlerini yerine getiriyor…

Kırılıyor, inciniyorum

Bunu daha önce yazdım mı hatırlamıyorum…

Ancak…

Ve lütfen…

Beni eleştirirken:

“Yanlış düşünüyorsun” demeyin…

Kırılıyorum…

İnciniyorum…

★

Benim yanlışım bana…

Sizin yanlışınız size…

Benim doğrum bana…

Sizin doğrunuz size…

★

Sizin doğrularınız…

Başka bir ekonomik sistemin doğruları olabilir…

Ama…

Benim doğrularım:

Liberal ekonominin doğruları…

Yanlışlarım ise liberal ekonominin değil:

Benim yanlışlarım…

★

Daha öte ben:

“Zamanın ruhuna göre değişiklik yapılması şartıyla yanlış sistem yok, yanlış insan var” diyenlerdenim…

Yani…

Bana göre yanlış olan:

Sistemler değil:

İnsanlar…

★

Hatta…

Ve yine bana göre:

AKP hükümetinin ekonomik sistemi doğru kişilerle uygulanabilseydi (İlk 7 yıl bana göre başarılıydı) hedefler tutturulabilirdi…

★

Nitekim…

2003-2012 arasında…

Kişi Başına Düşen Milli Gelir yaklaşık 4 kat:

Arttırılabildi…

Çünkü…

Uygulamayı yapanlar:

Doğru kişilerdi…

Asıl görevi

Canlarım:

Denetlemeksizin müdahale…

Sular yükseldikçe baraj gövdesini de:

Yükseltmek gibidir…

★

Doğru olan…

Her baraj inşasında olduğu gibi:

Baraj gövdesine devasa çelik kapakları olan:

Savaklar yapmaktır…

★

MB’nın kuruluş sözleşmesinden doğan sorumluluğu da işte buradadır…

Yani:

Faiz indirmek…

Ya da…

Yükseltmek değil:

Ekonominin gereklerine göre…

Piyasadaki para miktarını:

Arttırmak…

Ya da:

Eksiltmektir…

★

Yani:

Dengeyi koruyarak…

Piyasaları denetlemek:

Fiyat istikrarını sağlamaktır…

Balon

İnsanlar hep mi böyleydi?…

Yoksa…

Ben 70 yaşımdan sonra mı fark ettim, bilmiyorum…

Ama…

Bugünkü insanlar sizi değil…

Fikirlerinizi seviyor…

YA DA:

Fikirlerinizden nefret ediyorlar…

★

Onlar gibi düşünüyorsanız:

Sizi çok seviyorlar…

Onlar gibi düşünmekten vazgeçtiğinizi anladıkları an…

Size olan sevgileri:

Balon gibi sönüyor…

Smith-Marks

Biliyoruz ki Karl Marks, Adam Smith’in görüşlerinin (İktisadî ve siyasî görüşlerinin) yanlış olduğunu söylüyordu…

★

Eğer:

Liberal ekonominin ve düşüncenin kurucu babası Adam Smith…

Sosyalist ekonominin kurucu babası Karl Marks ile tanışsaydı…

(Bence) Onun görüşlerini eleştirirdi…

Ama…

“Yanlış” demezdi…

Çünkü…

★

Adam Smith’in düşünceleri ideolojik değil:

Sosyolojik…

Ve ekonomikti…

★

Karl Marks’ınkiler ise:

Din gibi…

Kutsal kitap gibi…

Bir virgülün bile:

Yeri değiştirilemez…

★

Bu yazımı şöyle bitireyim:

Benim iktisadî görüşlerim toplumun değişimiyle birlikte değişir…

Sosyalistliğim ise iktisadî değil:

İnsanî…

Merkezi tasallutundan kurtarmak

Marksist miyim?..

Hayır…

Neo Liberal miyim?..

Asla…

★

Solcu muyum?..

Hayatımın tek gününde bile “solcu” olmadım…

“Sağcı” mıyım?..

Allah korusun…

Üniversite yıllarımda bile…

Sağcı ya da solcu:

Değildim…

★

Peki ben neyim?..

Söyleyeyim:

İktisadî ve siyasî konularda:

Serbestlikten…

Doğallıktan yanayım…

Ve fakat:

Bütün bunlar için:

Denetim…

Denetim…

Denetim istiyorum…

★

Haliyle:

Devleti reddetmiyorum…

Hatta bir yanımın:

“Keynesyen” olduğunu da kabul edebilirim…

Bir örnekle anlatmaya çalışayım…

★

Tarım arazilerini sulamak…

Su baskınlarını önlemek…

Ve elektrik üretmek amacıyla inşa edilen baraj gövdeleri:

Çok fazla su geldiğinde…

Seli önlemek amacıyla yükseltilmez…

Yani…

Suların akışına, gelişine müdahale edilmez…

★

Onun yerine…

Devasa çelik kapakları olan savaklar yapılır…

Ve gerektiğinde sular tutulur…

Gerektiğinde ise bırakılır…

Yani suyun gelişi:

Denetlenir…

★

En temel amaçları:

Fiyat istikrarını korumak (Abartılı artış veya abartılı düşüş) olan merkez bankaları…

Piyasalara müdahale eden olmamalı…

★

Tabii ki FED yönetimi…

Ya da…

Asrın merkez bankacısı(!) Kavcıoğlu kadar bilecek değilim…

Ama…

TCMB önce:

Cumhurbaşkanının tasallutundan kurtulmalı…

Sonra da:

Piyasalara müdahale etmekten vazgeçmeli…