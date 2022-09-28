Bağdat’ta iki ay aradan sonra ilk Meclis oturumu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki ay sonra yapılacak ilk Meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı, yollar ve köprüler trafiğe kapatıldı.

Irak’ta iki aydır toplanamayan Mecliste öğleden sonra ilk oturum düzenlenecek. Savunma ve İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, sabahtan itibaren Meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri askeri araç ve tel örgülerle trafiğe kapattı.

Ordu ve polis güçleri sokak ve caddelerde nöbet tutuyor. Köprüler de nöbet tutan askerlerle dolmuş durumda.

Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, iş yerlerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Meclis Başkanı’nın istifası oylanacak

Meclis Genel Kurulunda öğleden sonra yapılacak oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifası oylamaya sunulacak. Milletvekilleri ayrıca Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçecek.

İran destekli Şii gruplar, vekillerine Halbusi’nin istifasını kabul etmeme talimatı verdi. Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani de Halbusi’nin istifasına evet oyu vermeyeceğini açıkladı.

Halbusi’nin lideri olduğu Sünni Egemenlik Koalisyonu da Meclis Başkanı’nın istifasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Sadr yanlıları sokağa çıkmaya hazırlanıyor

Bu arada Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Siyasetten çekilen Sadr’ın destekçileri, kabinenin siyasi gruplar arasında paylaşıldığı bir koalisyon hükümeti istemediklerini dile getiriyor.

Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.​​​​​​​

İran yanlısı Şii grupların başbakan adayına karşı çıkan Sadr destekçileri, temmuz sonunda Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’yi basarak Meclis binasına girmişti. Sadr yanlıları daha sonra Meclis bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. (AA)