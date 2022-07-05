Bağdat harap olduktan sonra…

AKP Genel Başkanı:

“Faiz sebep, enflasyon netice” dediğinde…

Yıl 2020…

Aylardan kasımdı…

★

Yıllık enflasyon:

%14,3…

MB politika faizi:

%15 idi…

★

Bu demekti ki:

Taze yükseltilmiş faizler düşürülecek…

“Ekonomi” isimli otomobilin fren pedalı sökülüp…

Hızı arttırılacaktı…

★

Biz iktisatçılar kendisine:

“Etme arkadaş, eyleme…” dedik…

★

Cehalet…

Ve…

Liyakatsizlik sebep:

“Enflasyon sonuç…” diye haykırdık…

Dinlemedi…

★

Aradan geçen yaklaşık 19 ayda…

Politika faizi yine %14…

Yıllık enflasyon oranı ise…

Kimsenin güvenmediği TÜİK’e göre bile:

%78,62…

★

Sözümün özü canlarım…

Fren pedalı sökülmüş…

Hızı arttırılmış arabanın başına ne gelirse…

Türkiye ekonomisinin başına da o geldi…

Ve Genel Başkan hala:

“Faiz sebep, enflasyon netice” deyip duruyor…

★

Bundan sonra biz iktisatçıları:

Dinlese de:

Bağdat harap oldu…

Bozdur bozdur harca

2 Temmuz Cumartesi günü:

“Yaktın bizi” başlığı altında yayımlanan yazımda…

İTO’nun son 12 aylık enflasyon tahmininin:

%94,19 olduğu haberini paylaşmıştım…

Bu oran:

Son 24 yılın en yüksek oranıydı…

★

Daha sonra da…

İTO’nun bulduğu TÜFE oranlarına atıfta bulunarak:

“TÜİK’in son 12 aylık enflasyon oranı da %88-90 arasında olmalı” demiştim…

Yanılmışım(!)…

Affedin lütfen…

★

Dün…

TÜİK’in 2022 yılı haziran ayı…

Ve…

Son 12 aylık TÜFE oranları açıklandı…

★

Haziran enflasyonu:

%4,95…

12 aylık enflasyon:

%78,62…

Necip halkımıza helâl olsun…

Bozdursun, bozdursun:

Harcasın…

Zam değil artış…

Canlarım…

Daha önce yazmıştım…

Bir kez daha hatırlatayım…

★

Hem Fransa’da…

Ve hem de Rusya’da gerçek halk asla:

“Özgürlük, eşitlik, kardeşlik…” diye haykırmadı…

Meselâ Fransa’da ilk haykırış:

“Ekmek, ekmek, ekmek” idi…

★

Kraliçe Antoinette’e, halkın sokaklarda:

“Ekmek, ekmek, ekmek” diye değil de…

“Özgürlük, eşitlik, kardeşlik…” diye haykırdığı söylenseydi…

Majesteleri:

“Ekmek yiyemiyorlarsa pasta yesinler” mi derdi Allah aşkına?..

★

Nereden mi icap etti?..

12 aylık %78,62 enflasyon oranı gösteriyor ki:

Maaşlar ve ücretler:

Çoktan eridi gitti…

Yapılan maaş artışları (Zam değil) ise…

Devede kulak…

★

Demek istemem o ki…

Halk her türlü aldatılmayı unutur…

Ama…

Ekmeğiyle oynanırsa…

Hem affetmez…

Hem unutmaz…

★

NOT:

Maaş zammı…

Bir ücretlinin:

Satın alma gücünün yükseltilmesidir…

★

Maaş artışı ise…

Fiyat artışlarını karşılamak amacıyla yapılır…

Ama…

Ek satın alma gücü yaratmaz…

Allah’la aldatılmak

(Allah uzun ömür versin) Değirmen ve toprak sahibi bir ağa kızı olan Hacı Anneciğim…

Kendi derdinin ehemmiyetini anlatmak için:

“Herkesin derdi dert, değirmencinin suymuş” der…

★

(Sanırım) İlk insandan beri bu söz geçerlidir…

O nedenledir ki:

Herkes kendi önceliğinin:

“En değerli” olduğuna inanır…

★

Hem iyi eğitimli…

Ve hem de…

Her türlü dünyevî ihtiyacını sağlayabilecek gelire sahip aydınlar için değerli olan:

Özgürlük, eşitlik, kardeşliktir…

★

Varoşlarda…

Kasabalarda…

Köylerde…

Ve…

Mezralarda yaşayan yığınlar için ise…

Ehemmiyetli olan:

★

Karnını doyurmak…

Din…

Kuran…

Ve…

Allah’la aldatılmaktır…

★

Şaka yapmıyorum…

Dünyada (Sanırım) Allah ve Kuran’la aldatılmaktan büyük keyif alan tek millet:

Türk Müslümanlarıdır…

Beni affedin…

Canlarım…

Dün, Yunanistan dönüşü Tekirdağ’a uğradık…

Kimlik kontrolü yapan iki polis memuruyla tanıştık ki… Tam da…

Özlemini duyduğumuz:

Nezakete sahiptiler…

Saygılıydılar…

★

Adlarını da aldım…

Bugün isimlerini vererek kendilerini tebrik edecektim…

Ama…

Sevgilim:

“Yapma, senin onları tebrik etmen, ilgili Bakan için o genç memurları cezalandırma bahanesi olur, adlarını yazmadan teşekkür et yeter” diye uyarınca…

İsimlerini vermekten vazgeçtim…

★

Canım kardeşlerim…

Adınızı vermediğim için beni affedin…

Ancak…

Nezaketinizi…

Ve…

Görev anlayışınızı…

Sevgilim de ben de:

Kalbimize yazdık…

Hangi ligde?

Türkiye iktisaden:

“Gelişmekte olan…”.

★

Sosyal olarak ise:

“İnsanî gelişmişliğini bir türlü gerçekleştiremeyen” ülkeler liginde:

“Top” koşturuyor…

Günün tespiti

Şu gördüğünüz paylaşımdaki durum tespiti sözüyle aynı fikirde olduğumu belirtmek istedim de…

O nedenle paylaştım…

Şu gördüğünüz paylaşımdaki durum tespiti sözüyle aynı fikirde olduğumu belirtmek istedim de…

O nedenle paylaştım…