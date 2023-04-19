Bağcılar’da metro inşaatında iş kazası

Bağcılar’da Ataköy – İkitelli metro hattı inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde dengesini kaybeden bir işçi zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçiye saplandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçinin sağlık durumunu kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Bağcılar’daki Ataköy – İkitelli metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30da meydana geldi. Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı.

Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)