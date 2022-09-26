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Bağcılar’da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da annesi Havva S.’yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak’ta yaşandı. Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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