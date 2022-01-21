Bağcılar TEM’deki ölümlü kazada ifadeler ortaya çıktı

Bağcılar TEM Otoyolu’nda hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye çarpıp ölümüne neden olduğu iddia edilen taksinin şoförü Mesut A. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Taksi şoförü Mesut A. “Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı ya da bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yolcuları otobüs garına bıraktıktan sonra tekrar olay yerine geldim” dedi.

Kaza, 19 Ocak’ta saat 07.00 sıralarında Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak’ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak’a arkadan gelen taksinin çarptığı iddia edildi. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan taksi şoförü Mesut A. ifadesinde, “İSTOÇ mevkiine geldiğimde yavaşlama ve araç yoğunluğu olduğunu gördüm. Ben kaza olduğunu düşündüm ve görüş mesafesi kardan dolayı düşüktü. Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı ya da bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yolcuları otobüs garına bıraktıktan sonra tekrar olay yerine geldim. Bir süre sonra olay yerinde ölümlü trafik kazası olduğunu duydum. Üstünden geçtiğim şeyin insan olduğunu düşünerek polis merkezine gittim. Emniyette üzerinden geçtiğim şeyin insan olduğunu öğrendim. Suçsuzum” diye konuştu.

Kaza sırasında araçta bulunan maktul Nedim Şenocak’ın eşi Hafize Şenocak ise ifadesinde, “TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpması sonucu durduk. Eşim araçtan aşağı indi. Bu esnada bize çarpan aracın sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Eşim yaya olarak onu kovalarken bir anda yere yığıldı. Yoldan geçen başka bir araç da eşimin üzerinden geçti. Ben yaşadığım olaydan dolayı şoka girdim. Arabanın içinde bekledim. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Mesut. A., çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)