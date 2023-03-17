Babasını öldüren sanığın cezası belli oldu

Bahçelievler’de uzun yıllar kendisine ve annesine şiddet uygulayıp tehdit eden babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, “haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Haydar M.K. ve avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık avukatı Aslı Tanrıkut Ercan, müvekkilinin nüfusuna kayıtlı olmadığı için babasıyla arasında yasal olarak soy bağının oluşmadığını belirterek, bu nedenle sanığın, “üst soyu kasten öldürme” suçuyla cezalandırılamayacağını belirtti.

Maktulün sanığa ve annesine şiddet uyguladığını ifade eden Ercan, “Maktul vicdanen de babası konumunda değildir. Tüm bu nedenler karşısında müvekkilimin, ağır tahrik hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini istiyorum.” dedi.

Duruşmada sanık Haydar M.K, son söz olarak “Bir diyeceğim yoktur.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın “haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak bu cezayı 15 yıla indiren heyet, sanığın biyolojik babası maktul Yusuf Cemal Sezgin’in nüfusuna geçirilmesine hükmetti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan sanığın annesi Songül Çapan, karardan memnun olmadıklarını ve itiraz etmek üzere bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Maktulün kendilerine şiddet ve psikolojik baskı uyguladığını ifade eden Çapan, “Son iki buçuk yıldır oğlum içeride olmasına rağmen huzur var içimde. Benim çocuğum sadece kendi ailesinin hayatını kurtarmakla kalmadı. Bir yerlerde oğluma şükreden insanlar olduğuna inanıyorum. Çünkü onun zarar verdiği insanlar dosyalarında bu insanın öldüğünü gördüler ve ellerini açıp Allah’a şükrettiler. Bu iş böyleyken oğlumun 15 yıl hapis cezası alması ne demek?” diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020’de Bahçelievler’deki 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin’in 19 yaşındaki sanık Haydar M.K. tarafından silahla öldürüldüğü belirtilmişti.

İddianamede, maktulün sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarılmıştı.

Maktulün, sanık, annesi ve kardeşine yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanık Haydar M.K’nin “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

(AA)