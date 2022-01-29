Babacan’dan görevden almalara ilişkin ilk sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanlığı ve TÜİK’te yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı paylaşımda, “Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer de görevden alınarak yerine Erhan Çetinkaya atandı.

“OTORİTER İTTİFAK KARANLIKTAN ÜLKEYE ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor.”