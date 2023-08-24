Babacan’dan Erdoğan’a faiz sorusu: Size göre hangisi doğru?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçimden önce ‘Faiz devamlı düşecektir’ dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yeni bir video paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” sözlerinin yer aldığı video, şu notla paylaşıldı:

“Seçimden önce ‘Faiz devamlı düşecektir’ dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor.”

(ANKA)