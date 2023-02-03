Babacan’dan Erdoğan’a Boğaziçi davası tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolara katılan 14 öğrenci hakkında 21 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezası istenmesine, “Bugünler geçecek ama ben bu davanın asıl savcısına sesleniyorum: Sayın Erdoğan, Türkiye’nin yarınlarına daha fazla zarar vermeyin, düşün milletin yakasından” diye tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Boğaziçi protestoları esnasında gözaltına alınan 14 öğrencinin yargılandığı davada savcının 25’er yıla kadar hapis cezası istemesine tepki gösterdi. Babacan, konuyla ilgili haberi de alıntıladığı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Gençlerin bugünleri yetmedi, şimdi de yargı yoluyla yarınlarına kast ediyorlar. Bugünler geçecek ama ben bu davanın asıl savcısına sesleniyorum: Sayın Erdoğan, Türkiye’nin yarınlarına daha fazla zarar vermeyin, düşün milletin yakasından.”

İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak’ta yapılan son duruşmada Cumhuriyet savcısı, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları dolayısıyla başlatılan protestolar kapsamında Rektör Naci İnci’nin makam aracının üstüne çıktıkları iddiasıyla, 12 sanığın 21’er yıla kadar, bir sanığın 23 yıla kadar, bir sanığın da 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş açıklamıştı. (ANKA)