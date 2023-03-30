Babacan’dan Erdoğan’a: Asgari ücret açlık sınırının altına düştü
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Babacan’dan Erdoğan’a: Asgari ücret açlık sınırının altına düştü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düştü. Televizyonlarda sahte sorulara, hazırlanmış cevaplar okuyan Erdoğan’a soruyorum: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Neden halkı yoksulluğa hapsediyorsunuz? Neden milleti canından bezdiriyorsunuz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, asgari ücretin yeniden açlık sınırının altında düştüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular yönelten Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düştü. Televizyonlarda sahte sorulara, hazırlanmış cevaplar okuyan Erdoğan’a soruyorum: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Neden halkı yoksulluğa hapsediyorsunuz? Neden milleti canından bezdiriyorsunuz?” (ANKA)

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