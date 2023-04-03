Babacan: Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, “Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır. Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak” dedi.

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre; mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 2,29 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, baz etkisiyle yüzde 50,51 oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK enflasyon verilerini Twitter hesabında yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Babacan, şunları kaydetti:

“Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır. Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak.” (ANKA)