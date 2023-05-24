Babacan: Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu seçim, otoriterliği sandıkta yeneceğiz. Montaj videolarla vatandaşımızı aldatmaya çalışanları müsait yerde indireceğiz. Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Babacan, İstanbul’da sokaklarda vatandaşlarla sohbet görüntülerinin yer aldığı videonun altına şu notu düştü:

“İstanbul’dayız. Bu seçim, otoriterliği sandıkta yeneceğiz. Montaj videolarla vatandaşımızı aldatmaya çalışanları müsait yerde indireceğiz. Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız.”

“BAHARIN ALTINA ‘EVET’ MÜHRÜNÜ VURUYORUZ”

İstanbul’da sokaklarda vatandaşlarla sohbet eden Babacan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Babacan, bir vatandaşa, “Arkadaşlarınızdan sandığa gitmeyen var mı hiç” diye sordu. Vatandaştan “Var tabii” yanıtını alan Babacan, “Onları zorla götürün” dedi.

Başka bir vatandaşla konuşan Babacan, “Arkadaşlarınızdan sandığa gitmeyen varsa kolundan tutun götürün. Bu sefer seçim kolay. Tek pusula, iki seçenek. Kara kış mı, bahar mı? Baharın altına ‘evet’ mührünü vuruyoruz” dedi. (ANKA)