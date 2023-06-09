Babacan: Ekonomi yönetiminden doğru adımlar bekliyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yaşadığımız kriz, adaletsiz bir yönetimin akıl dışı deneyleriyle başladı. Neticede hem rezervlerimiz tükendi hem Merkez Bankası borca battı hem de dolar fırladı. Ne yapılacağını çok tekrar ettim, ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Babacan, geçmişteki uyarılarının yer aldığı bir video kolajı şu notla paylaştı:

“Yaşadığımız kriz, adaletsiz bir yönetimin akıl dışı deneyleriyle başladı. Neticede hem rezervlerimiz tükendi hem Merkez Bankası borca battı hem de dolar fırladı. Ne yapılacağını çok tekrar ettim, ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz.”

Babacan’ın paylaşımında yer verdiği videoda, daha önce Merkez Bankası ve ekonomiyle ilgili tespitlerinin yer aldığı açıklamalara yer verildi. (ANKA)