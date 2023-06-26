Babacan: Diyalog ve iş birliği zeminini güçlü tutacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hiçbir zaman uzlaşıdan, istişareden, ortak akıldan, birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz. Diğer siyasi partilerle olan diyalog ve iş birliği zeminini her zaman sıcak ve güçlü tutacağız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kurban Bayramı öncesi parti genel merkezinde açıklama yaptı. Babacan, 28 Mayıs’tan bu yana partinin tüm kademelerinde seçim sonuçları üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi. Milletvekili genel seçimlerine ortak liste ile girmelerine değinen Babacan, “Seçim tarihi yaklaşırken yapılan analizlerde şunu gördük. 6 parti kendi listesi ile seçime girdiğinde ittifakımız Meclis’te çoğunluğu sağlayamıyordu. ‘D’Hondt’ sistemi ittifak içindeki partileri daha da yakınlaşmaya zorluyordu. İşte o anda bizim için çok zor olan bir kararı verdik ve seçime ortak listelerle girdik. Biz sandıktan kendi payımıza ne çıktığının farkındayız. Seçimin ardından üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız. Vatandaşlarımız bu seçimlerde DEVA Partisi’ne demokratik denetim yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘DOĞRU YOLDAN ŞAŞMAYACAĞIZ’

Babacan, 85 milyonun birlikteliğini sağlamak, güçlü millet olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için var olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Hiçbir zaman uzlaşıdan, istişareden, ortak akıldan, birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz. Diğer siyasi partilerle olan diyalog ve iş birliği zeminini, her zaman sıcak ve güçlü tutacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Biz, Ferhat’ın dağları delmesi kadar zor ve uzun bir işimiz olduğunun gayet iyi farkındayız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güçlük bizi yıldıramayacak. Partimiz, tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek. 85 milyonun her birinin, bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olması için mücadeleye devam edeceğiz.”

(DHA)