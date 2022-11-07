Babacan: Daha geniş bir alanda iş birliğimizi ilerletiyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yaptığı ziyaretin ardından, “Altılı Masa’nın gündemi yoğun, gittikçe de yoğunlaşıyor. Temel politika alanlarının da çalışılacağı bir ortak çalışma grubu oluştuktan sonra daha geniş bir alanda iş birliğimizi ilerletiyoruz” dedi. Karamollaoğlu ise “Bu uyumun devam edeceğini, birlikte çalışmamızın hayırlı bir neticeye vesile olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın 14 Kasım’da kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantısı öncesinde liderler turuna çıktı. Babacan, ilk olarak bugün Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan kısa bir açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, “Gayet dostane geçti, güzel bir görüşme yaptık. İkinci turun ikinci toplantısı, önümüzdeki pazartesi günü inşallah DEVA Partisi’nde gerçekleşecek. Bu uyumun devam edeceğini, birlikte çalışmamızın hayırlı bir neticeye vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

Babacan ise şunları söyledi:

“Altılı Masa’nın bir sonraki toplantısını 14 Kasım Pazartesi günü saat 12:00’de gerçekleştireceğiz. DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde olacak. Gündem konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Karamollaoğlu’nu ziyarette bulundum. Altılı Masa’nın gündemi yoğun, gittikçe de yoğunlaşıyor. Temel politika alanlarının da çalışılacağı bir ortak çalışma grubu oluştuktan sonra daha geniş bir alanda iş birliğimizi ilerletiyoruz. Yoğun gündemin değerlendirmesini yaptık. Hem altı parti için hem de ülkemiz için önümüzdeki toplantının güzel sonuçlar vermesini diliyorum.” (ANKA)