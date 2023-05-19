Babacan: Bizim gençlere en büyük borcumuz ‘Gençlik’
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Babacan: Bizim gençlere en büyük borcumuz ‘Gençlik’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” (ANKA)

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